Firma miała ogłosić zmiany podczas spotkania zwołanego w ubiegły piątek w związku z kontrowersjami wewnątrz korporacji po zwolnieniu dwóch prominentnych pracownic krytykujących politykę firmy oraz po wprowadzeniu procesu dodatkowego prześwietlania prac naukowców Google'a na "delikatne" tematy, jak np. Chiny czy dyskryminacja.

Jeff Dean, szef oddziału Google zajmującego się sztuczną inteligencją (AI), zapowiedział, że zasady recenzowania prac będą jaśniejsze, a firma będzie musiała nauczyć się być bardziej tolerancyjna wobec krytyki ze strony pracowników.

Jak doniósł Reuters, gigant z Kalifornii miał w ubiegłym roku zażądać zmian w co najmniej trzech pracach naukowych swoich pracowników, tak by nie przedstawiały one technologii w negatywnym świetle. Burzę wewnątrz korporacji wywołało też zwolnienie szefowej zespołu badań na temat "etycznego AI" Timnit Gebru, która oskarżała firmę o dyskryminację rasową, "uciszanie zmarginalizowanych głosów" oraz była autorką pracy sugerującej, że systemy AI Google'a mogą przyczyniać się do dyskryminacji kobiet. Google domagał się od Gebru wycofania błędnej, zdaniem recenzentów, pracy.

W ubiegłym tygodniu zwolniona została druga z liderek zespołu Margaret Mitchell, która publicznie krytykowała decyzję spółki. Mitchell została oskarżona o wynoszenie poza firmę "wrażliwych dokumentów".