Za jeden z możliwych powodów tego wzrostu uznaje się rosnący odsetek kobiet wśród osób wykonujących pracę bez etatu. Według ministerstwa zdrowia, pracy i opieki społecznej tego rodzaju pracownicy byli bardziej narażeni na spadek zarobków z powodu pandemii Covid-19.

Reklama

W 2020 roku odnotowano w Japonii nieco ponad 21 tys. samobójstw, o 4,5 proc. więcej niż w roku poprzednim. Życie odebrało sobie ok. 14 tys. mężczyzn, o 0,2 proc. mniej niż rok wcześniej, oraz ok. 7 tys. kobiet, o 15,4 proc. więcej niż w 2019 roku. To niemal najwyższy wzrost, odkąd w 1978 roku zaczęto zestawiać takie dane.

Wykazały one ponadto, że za wzrost ten odpowiadały samobójstwa wśród kobiet pracujących. Liczba samobójstw wśród kobiet bezrobotnych wyniosła 5,24 tys. i pozostała na niemal niezmienionym poziomie, podczas gdy wśród tych wykonujących pracę – wzrosła w porównaniu z pięcioletnią średnią o 28 proc. do 1,7 tys. Znaczny wzrost odnotowano wśród pracownic biurowych, sprzedawczyń i pracownic ochrony zdrowia.

Z wrześniowego badania ankietowego wynika, że 54 proc. pracujących w Japonii kobiet wykonuje pracę w sposób nieregularny, na przykład na część etatu, podczas gdy odsetek ten wynosi tylko 24 proc. wśród pracujących mężczyzn.