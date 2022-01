Apple przyznało niektórym inżynierom niezwykłe i bardzo wysokie premie, które mają na celu nakłonić najzdolniejszych specjalistów do pozostania w firmie. Chodzi o ryzyko odejść do największych technologicznych rywali, takich jak na przykład właściciel Facebooka Meta Platforms Inc.

Wynagrodzenia mają przyjąć formę tzw. akcji o ograniczonej zbywalności (ang. Restricted Stock Units), które są stosowane w amerykańskich giełdowych spółkach. Wartość akcji wynosi od około 50 do aż 180 tys. dol. w niektórych przypadkach. Wielu inżynierów otrzymało kwoty w wysokości 80, 100 i 120 tys. dol. w postaci akcji. Reklama Apple prowadzi wojnę o talenty z firmami z Doliny Krzemowej i poza niej, a szczególnym zagrożeniem jest dla niego Meta. Tylko w ciągu ostatnich miesięcy firma Zuckerberga przejęła około 100 inżynierów Apple’a, ale wielu specjalistów podążyło w przeciwnym kierunku. Wielki klucznik i doktor Frankenstein. Na pięć osób przypadają cztery konta w portalach Facebooka Zobacz również To nie przypadek. Obie firmy rywalizują ostro w zakresie rozwoju zestawów słuchawkowych oraz inteligentnych zegarków wyposażonych w wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, a w ciągu najbliższych dwóch lat szykują kilka dużych premier sprzętu. Meta zintensyfikowała swoje próby pozyskiwania najzdolniejszych specjalistów Apple’a z działów rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji, oprogramowania i inżynierii sprzętu, bowiem chce w zbliżających się latach przenieść ciężar działalności w stronę produkcji technologicznego sprzętu oraz rozwoju metawersum. apat