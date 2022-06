Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, zaznacza, że innym problemem jest konieczność potwierdzenia przez Ukraińców prawa jazdy, co pozwala nabyć uprawnienia do pracy jako kierowca w transporcie międzynarodowym UE. – W Ukrainie na próżno na to czekać, bo po 24 lutego wyłączono tam centralną ewidencję praw jazdy, a urzędy nie działają jak przed wojną. W przypadku Białorusi na takie potwierdzenie trzeba czekać nawet rok. Do tego osoby, którym kończą się wizy, nie mogą ich przedłużyć w Polsce. Jeśli wyjadą w tym celu do Ukrainy, nie będą już mogły powrócić. W przypadku Białorusinów też jest ryzyko, że tamtejsze władze zablokują im powrót – mówi Wroński.