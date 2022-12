Badacze określili to zjawisko mianem „luki sympatii”, która może niekorzystnie wpływać na ich wyniki w pracy. Zdaniem współautorki badania Eriki Boothby istnieje związek pomiędzy naszymi przekonaniami na temat tego, jak odbierają nas inni, a efektywnością naszej pracy. Jaki to związek? Jeżeli uważasz, że współpracownicy cię lubią, to prawdopodobnie będziesz dawał (-a) im lepszy, bardziej szczery feedback, pomagał (-a) lepiej im się komunikować i osiągać lepsze wyniki.

Również poprzednie podobne badanie z 2018 roku dało podobne rezultaty – ludzie nie dostrzegali, że byli lubiani przez innych.

Bootheby podpowiada, jak można skorzystać na wiedzy płynącej z badania. Pierwszy krok, to uświadomienie sobie zjawiska. Tak naprawdę nie znamy stanu wewnętrznego drugiej osoby i nasz odbiór jej oceny jest w sporej mierze zgadywaniem. Następnie należy podjąć działanie – ponowić próbę dalszego zacieśnienia relacji. Musimy pamiętać, że innym także zazwyczaj wydaje się, że komunikacja szwankuje i obawiają się w związku z tym kontynuacji interakcji. Omiń to. Ostatni skuteczny sposób to otwarte zakomunikowanie komuś, że rozmowa była dla nas przyjemnością i jesteśmy chętni na powtórkę. Środki te działają także poza biurem – konkluduje badaczka.