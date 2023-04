Rynek pracy traci impet - wskazali autorzy raportu Element i Grant Thornton "Oferty pracy w Polsce". "Po lekkim odbiciu liczby ofert pracy w lutym, marzec ponownie przyniósł ujemną dynamikę" - zauważyli.

Reklama

Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, przywołanych w raporcie, w marcu 2023 r. pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 325,5 tys. nowych ogłoszeń o pracę. "To spadek o 10 proc. rok do roku i druga najniższa roczna dynamika od 24 miesięcy" - wskazano.

W ocenie analityków optymistyczny jest jednak fakt, że liczba pracy ofert rośnie w ujęciu miesięcznym. "Ponad 325 tys. nowych ofert pracy w marcu to wynik o 28,4 tys. wyższy niż w lutym i o 70,1 tys. wyższy niż w styczniu" - zaznaczono.

Reklama

Jak zwrócono uwagę, ten wzrost wynika częściowo z sezonowości, tzn. pracodawcy z rekrutują coraz więcej pracowników do prac sezonowych, np. w budownictwie, turystyce czy rolnictwie. "Gdyby jednak w polskiej gospodarce widoczne było wyraźne pogorszenie koniunktury, owa sezonowość byłaby niewystarczająca do utrzymania tak znaczących wzrostów" - stwierdzono.

Zgodnie z raportem największy przyrost liczby ofert pracy rok do roku odnotowywany jest obecnie w branży finansowej – liczba ofert wzrosła o 31 proc. "Wzmożony popyt pojawił się również wśród zawodów medycznych (wzrost o 8 proc.). Za to w pozostałych zawodach, które badamy, zanotowaliśmy duże spadki. Są to pracownicy fizyczni (-27 proc.), HR-owcy (-22 proc.), marketingowcy (-15 proc.) oraz prawnicy i pracownicy działu IT (-13 proc.)" - dodano.

Liczba zachęt w ofertach pracy w marcu wzrosła względem stycznia i lutego - zauważono. Na jedno ogłoszenie przypada teraz średnio 6,6 benefitów – o 0,2 więcej niż przed miesiącem.

Zdaniem autorów raportu wydaje się, że "pewne spowolnienie na polskim rynku pracy występuje i może wręcz przybierać na sile, zwłaszcza kiedy miną sprzyjające czynniki sezonowe, jednak do głębokiego kryzysu nadal polskiej gospodarce daleko".

"Rynek pracy zwalnia, ale nadal jest silny, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę wstrząsów, jakie od ponad roku dotykają polską gospodarkę" - zaznaczyła, cytowana w raporcie Monika Smulewicz z Grant Thornton. Zwróciła uwagę, że w marcu liczba ofert pracy w ujęciu rocznym lekko się kurczy, ale w ujęciu miesięcznym rośnie, "co pokazuje, że pracodawcy zachowują duży spokój – nadal tworzą na ogromną skalę miejsca pracy i niemal normalnie przygotowują się pod względem rekrutacji na sezon wiosenny i letni". (PAP)

autorka: Magdalena Jarco