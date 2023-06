Reklama

Które grupy jako pierwsze czeka „zagłada”?

Z raportu U.S. Bureau of Labor Statistics nt. prognozowanych zmian na rynku pracy wynika, że do 2031 roku w wyniku zmian technologicznych i społecznych najbardziej ucierpią w USA osoby zajmujące najmniej eksponowane stanowiska administracyjne i biurowe, zatrudnieni w sektorze produkcyjnym oraz pracownicy sprzedaży i pokrewnych nisz.

Które stanowiska są najbardziej zagrożone przez AI?

Do 2031 roku w USA najbardziej spadnie zatrudnienie kasjerów (spadnie o ok. 336 tys.), sekretarek i asystentów na stanowiskach administracyjnych (minus 208 tys.) oraz urzędników biurowych (minus 131 tys.). Szerszą listę można znaleźć w poniższej infografice.