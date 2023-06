Badane firmy były pytane o plany zatrudnienia od lipca do końca września br.

Zdaniem autorów raportu prognoza netto zatrudnienia dla Polski, będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych organizacji wynosi plus 12 proc., co oznacza większą niż w ostatnich miesiącach chęć zatrudnienia nowych talentów.

"To wynik o 4 punkty procentowe wyższy od prognozy deklarowanej na czas od kwietnia do końca czerwca, a także wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do III kwartału 2022 r." - wskazano w opublikowanym we wtorek raporcie. W praktyce oznacza to, że rynek pracy jest nieco bardziej aktywny niż w ostatnim czasie.

"W III kwartale 2023 roku 31 proc. polskich pracodawców chce poszukiwać nowych rąk do pracy, podczas gdy redukcję stanowisk deklaruje 17 proc. organizacji. Niemal połowa, bo 48 proc. firm nie chce nic zmieniać w swoich strukturach, a jedynie 4 proc. nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższe miesiące" - podano.

Jak wynika z raportu, w najbliższych miesiącach zatrudnienie planują zwiększać przede wszystkim pracodawcy z branży IT (26 proc.) oraz usług komunikacyjnych (26 proc.), a także z sektora dóbr i usług konsumenckich (16 proc.) oraz przemysłu i surowców (11 proc.). Z koniecznością zwolnień liczą się natomiast firmy z branży transportu, logistyki i motoryzacji (3 proc.).

Mikrofirmy oporne w zatrudnianiu

Dodano, że największy optymizm rekrutacyjny wykazują duże firmy, mikroprzedsiębiorstwa są ostrożne w zwiększaniu zatrudnienia. "Najbardziej otwarte na powiększanie swoich zespołów są duże firmy (+18 proc.), zatrudniające powyżej 250 pracowników. Na podobnym poziomie (+16 proc.) prognozę zatrudnienia deklarują także małe organizacje (10-49 pracowników). Średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników) są bardziej ostrożne w rozbudowywaniu zespołów, przewidując prognozę +7 proc. W najmniejszym stopniu powiększanie struktur planują mikro firmy, zatrudniające do 10 osób, z prognozą netto zatrudnienia +2 proc." - podano.

Zdaniem autorów raportu najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne zgłaszają firmy z południa (+20 proc.) kraju, a najniższe, choć nadal z dodatnią prognozą z południowo-zachodniej części kraju (+2 proc.).

"Prognozy dla regionów pokazują, że organizacje w całym kraju chcą wzmacniać swoje zespoły o nowe talenty. Optymizm na południu oraz wschodzie Polski, dla których odnotowaliśmy najwyższe wskazania na najbliższy kwartał, jest konsekwencją nie tylko rozwoju tych obszarów, nowych inwestycji, sezonu wakacyjnego, a zatem czasu wzmożonej pracy w wielu branżach, ale także odbicia po niepewności pierwszych miesięcy tego roku" – ocenił dyrektor generalny Manpower w Polsce Tomasz Walenczak.

Jak zaznaczył, firmy z południowego-zachodu wskazują na niewielkie potrzeby rekrutacyjne, co zapowiada mało nowych miejsc pracy, a zatem pewnego rodzaju wyhamowanie i stabilizację lokalnego rynku.

Badanie przeprowadzano wśród 39 tys. pracodawców reprezentujących 41 rynków na świecie, w tym w Polsce. (PAP)

autorki: Aneta Oksiuta, Magdalena Jarco