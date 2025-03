Bill Gates uważa, że zmiany technologiczne w niedalekiej przyszłości będą miały duży wpływ na rynek pracy, a sztuczna inteligencja ma potencjał rozwiązania wielu globalnych problemów, takich jak niedobory pracowników służby zdrowia i ekspertów zdrowia psychicznego – czytamy na portalu Quartz. Jak zauważa współzałożyciel Microsoftu rozwój technologii nieuchronnie zmieni rynek pracy.

Większość prac wykona AI

W wywiadzie udzielonym w zeszłym miesiącu profesorowi Uniwersytetu Harvarda Arthurowi Brooksowi, Gates wyraził opinię, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji sprawi, że ludzie nie będą już potrzebni do wykonywania większości prac.

W tym miejscu miliarder wskazał na przykład „świetnego” lekarza lub nauczyciela, którzy w ciągu następnej dekady może zastąpić AI.

Jak zauważa portal Quartz, Gates jest wiodącym filantropem za pośrednictwem Fundacji Billa i Melindy Gates, i aktywnie wspiera rolę technologii w rozwiązywaniu globalnych problemów, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, edukacji i klimatu.

Zwalczanie chorób

Promując swoją nową książkę „Source Code”, Gates podkreślił potencjał AI w walce z chorobami takimi jak choroba Alzheimera, malaria i HIV. Mówił również o swojej pracy nad wykorzenieniem polio, choroby wirusowej, która dotyka dzieci poniżej piątego roku życia.

„Jeśli dopisze szczęście, w ciągu najbliższych trzech, czterech lat polio stanie się kolejną chorobą, która całkowicie zniknie” – powiedział Gates.

Zmiany klimatyczne

Gates wyraził również optymizm co do przyszłości zmian klimatycznych. W jego ocenie innowacje doprowadzą do bardziej zrównoważonych, przystępnych cenowo rozwiązań, zwłaszcza w zakresie zielonych technologii. Według Gatesa przy odpowiednich innowacjach przyszłość wygląda jaśniej, niż wielu mogłoby się spodziewać, a AI odgrywa w tym kluczową rolę.

