Szef rządu podczas wtorkowej konferencji prasowej zwracał uwagę, że aby gospodarczo wyjść z ogólnoświatowych tarapatów spowodowanych pandemią, musimy inwestować. "Inwestycje są tą najlepszą drogą do tworzenia nowych miejsc pracy, do modernizacji państwa, do modernizacji infrastruktury" - wskazał.

Zwrócił uwagę, że z tego powodu już pół roku temu zaproponowano Rządowy Fundusz Polski Ład. "Ten fundusz, jako część całego naszego programu o nazwie Polski Ład, ma na celu umożliwić inwestycje" - mówił premier.

Zwrócił uwagę, że w pierwszym naborze z tego funduszu blisko 100 proc. samorządów otrzymało środki. "Nazywamy to Programem Inwestycji Strategicznych, dlatego że rzeczywiście nasze analizy, nasze spojrzenie na gospodarkę w roku 2022, 2023, po wychodzeniu z pandemii pokazuje te miejsca, które potrzebują doinwestowania. Tak jak to było w pierwszej transzy Inwestycji Strategicznych, będziemy kładli nacisk na projekty modernizacyjne i te, które tworzą miejsca pracy. Zgodnie z naszą obietnicą Polski Ład ma wygenerować, przyczynić się do utworzenia około 0,5 miliona nowych miejsc pracy" - powiedział.

Podkreślał też, że podstawą polityki gospodarczej rządu w czasie pandemii była obrona miejsc pracy. Dodał, że porównując do innych krajów, jak Niemcy czy Włochy "jesteśmy wśród tych krajów, które nie tylko obroniły miejsca pracy najlepiej, ale także utworzyły nowe miejsca pracy".

"Ten Program Inwestycji Strategicznych, który przedstawiamy tutaj państwu, jako wykonanie naszych wcześniejszych obietnic ma przyczynić się do tworzenia miejsc pracy, także na tych terenach, które do tej pory miały mniejsze szanse" - mówił premier.

Morawiecki mówił na konferencji prasowej, że rządowy Program Inwestycji Strategicznych ma przyczynić się do tworzenia miejsc pracy także na terenach, które do tej pory miały mniejsze szanse.

"Jest to wielki strumień pieniędzy, który uruchomi falę modernizacji, strumień, który ma być skierowany do jednostek samorządu terytorialnego na zasadach bardzo korzystnych, na zasadach mniej więcej takich, jakie były poprzednio, co do poziomu finansowania, czyli do 95 proc. bezzwrotnego finansowania dla samorządów ze strony państwa polskiego" - powiedział szef rządu.

Dodał, że spodziewane jest około 4 tys. wniosków od samorządów. Jak mówił, w drugim naborze jednostki samorządu terytorialnego mogą tak, jak poprzednio złożyć trzy wnioski o dofinansowanie - pierwszy do 5 mln zł, drugi do 30 mln zł i trzeci do 65 mln zł.

Morawiecki zaznaczył, że są gminy w Polsce, które od blisko 30 lat nie doświadczyły inwestycji finansowanych z budżetu państwa. Morawiecki mówił, że Program Inwestycji Strategicznych "to jest rewolucyjny pomysł i przełom, który zwiększy szanse rozwojowe, wyrówna te szanse rozwojowe w całej Polsce".

Morawiecki dodał, że nowy nabór wniosków rusza w najbliższym czasie. "Mówimy o przyszłym roku, o kolejnych kilku miesiącach, w których rozstrzygnie się ten drugi nabór" - zapowiedział szef rządu.

Wskazał, że w ramach pierwszej transzy rozdysponowano wśród samorządów ponad 23 mld zł. Z tych środków - jak wymieniał - powstają m.in. nowe drogi, szkoły, przedszkola, a także finansowane są inwestycje w energetykę.

Podczas konferencji prasowej premier mówił, że pieniądze z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych są przeznaczane na remonty szkół, przedszkoli i żłobków, nowe drogi, ciepłownictwo, inwestycje w energetykę i projekty wspierające miejsca pracy np. parki technologiczne, uzbrojenie terenu, aby przyciągać nowych inwestorów. "To nam przede wszystkim przyświeca i temu będzie służyła również druga transza" - mówił.

"Myślę, że opozycja, pewnie Donald Tusk w związku ze swoim modelem rozwoju, który nazwał polaryzacyjno-dyfuzyjnym, powiedziałby, że +po co inwestować w takie tereny, takie gminy, takie powiaty, skoro one się wyludniają?+" - ocenił Morawiecki. "Ja odwracam to pytanie. Być może niektóre miejsca się wyludniały, bo właśnie nie ma tych inwestycji, nie ma szans na nowe drogi, na nowych przedsiębiorców, na nową szkołę, na lepszą służbę zdrowia i to jest właśnie nasza obietnica: żeby Polska równomiernie się rozwijała, możliwie równomiernie. Właśnie po to chcemy również w sprawiedliwy sposób te wielkie strumienie skierować do wszystkich samorządów" - dodał.

"Od samego początku zmieniamy Polskę lokalną, pokazujemy, że można te szanse rozwojowe stworzyć w naszych powiatach, miastach, miastach burmistrzowskich, miastach mniejszych wielkości, ale także średniej wielkości - doskonale o tym wiedzą prezydenci miast na prawach powiatu" - mówił Morawiecki.

Premier na konferencji prasowej w Warszawie przekonywał, że rząd zarówno w przypadku gospodarczych skutków pandemii jak i w przypadku rosnącej inflacji "nie chowa głowy w piasek" i uruchamia dostosowane do tych sytuacji "tarcze", a do tej antyinflacyjnej, jak zapowiedział "będą dokładane kolejne komponenty". Twierdził, że dzięki tej tarczy "już staniało paliwo o 20-30 groszy i już Polacy jeżdżą chyba najtaniej w Europie".

"Jestem prawie tego pewien, mamy jedne z najniższych cen w Europie, jeśli nie najniższe" - powiedział. Mówił także o wniosku do KE o zerowy VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. "I będziemy to wdrażać najprawdopodobniej od lutego lub od marca najbliższego roku" - dodał.

Według Morawieckiego w 2022 r., oprócz problemów związanych z inflacją, "bolączką będzie w kończącej się perspektywie unijnej rozkręcenie inwestycji". "Stąd ta pierwsza, druga transza, kolejne, będą też realizowane w różnych odsłonach, bardziej specjalistycznie ukierunkowane na pewne obszary naszego życia gospodarczego. "A więc drodzy mieszkańcy, warto spytać swoich samorządowców, kto jak korzysta z tych programów Polskiego Ładu" - powiedział premier.

Podkreślał, że "dzięki programowi szanse - rozwojowe, zawodowe, pracownicze, edukacyjne, w ochronie zdrowia, w infrastrukturze - mają być wyrównywane dla wszystkich Polaków".

Szef rządu przekonywał, że "niezależnie od tego globalnego wyzwania, jakim jest pandemia, program inwestycji strategicznych realizowany przy udziale środków rządowych będzie na pewno bardzo dobrym impulsem dla wszystkich polskich samorządów".

Jak wskazano, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji do 30 lub 65 mln zł, konieczne będzie najpierw złożenie wniosku o to wynoszące do 5 mln zł.

Nabór do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych wiceminister ogłosił na konferencji wraz z premierem Mateuszem Morawieckim. "Nabór wniosków będzie trwał do 15 lutego" - zapowiedział Szefernaker.

Jak tłumaczył, każdy samorząd będzie mógł złożyć trzy wnioski - tak samo, jak było to w edycji poprzedniej. Jeden wniosek dotyczył będzie dofinansowania inwestycji wynoszącego do 5 mln zł, drugi - do 30 mln zł, a trzeci - do 65 mln zł.

"Co ważne, złożenie wniosku do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby złożyć drugi i trzeci wniosek" - podkreślił wiceminister. Jak wyjaśnił, rząd chce wyeliminować problem, który zaistniał w pierwszej edycji. "Część wniosków było przeszacowanych i z tego powodu 3 proc. samorządów w Polsce niestety nie otrzymało środków. Chcemy teraz, żeby każdy samorząd mógł złożyć i mniejszy wniosek, i większy wniosek, więc złożenie tego wniosku do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby złożyć drugi i trzeci" - powiedział wiceszef MSWiA.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Wyniki pierwszego naboru rząd ogłosił w październiku. Samorządy złożyły 8 tys. wniosków o wsparcie inwestycji na łącznie 93 mld zł. Zaakceptowanych zostało 4040 wniosków. Dofinansowanie w wysokości 23,9 mld zł trafiło do 97 proc. samorządów w Polsce.

We wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera. Podczas niej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że inwestycje z drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych będą dofinansowywane od 80 do 95 procent przez rząd. "To bardzo ważne, bo to jest historyczny program, ponieważ wcześniej nie było takich programów, gdzie było aż tyle dofinansowania ze strony rządowej. Samorząd musi tylko od 5 do 20 proc. zabezpieczyć środków własnych, żeby móc te inwestycje zrealizować" - zaznaczył Szefernaker.

"Wielu samorządowców, wójtów, burmistrzów czekało na te informacje. Tak jak pan premier zapowiadał, że jeszcze w tym roku ruszy nabór i rusza właśnie nabór. Dotrzymujemy słowa. Myślę, że w ten nowy rok wiele samorządów wejdzie z taką perspektywą realizacji kolejnych inwestycji" - przekazał.

Wiceszef MSWiA poinformował, że po pierwszym naborze wiele samorządów już przeprowadziło postępowanie przetargowe albo jest w trakcie przetargu. "W wielu miejscach te przetargi trwają w związku z tym na wiosnę już te inwestycje ruszą z pierwszego naboru" - wskazał.

"Teraz do 15 lutego drugi nabór wniosków. Myślę, że jeżeli będzie potrzeba to będzie możliwość przedłużenia tego terminu, jeżeli samorządy uznają, że jest jakaś potrzeba. Ale myślę, że wszyscy już po tym pierwszym naborze są dosyć dobrze przygotowani" - ocenił.

"Rozmawiamy z samorządami, także w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu. Ten program jest także konsekwencją tej dobrej współpracy. Władza samorządowa i rządowa powinna się uzupełniać. Jeżeli samorządów przez lata nie było stać na środki takie, aby móc inwestycje przeprowadzać to dziś jest to dobre uzupełnienie się rządu i samorządu" - dodał.

Szefernaker: 2,5 mld złotych na inwestycje na terenach popegeerowskich

Rusza dodatkowy nabór w ramach Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich . Do dyspozycji będzie 2,5 mld złotych - powiedział podczas wtorkowej konferencji wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Nabór będzie trwał od 28 grudnia do 15 lutego. Na inwestycje na terenach gmin popegeerowskich rząd w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczy 2,5 mld złotych. "To odpowiedź na pierwszy nabór, w którym wniosków było na 5 mld zł. Kwota ta przewyższała wielokrotnie możliwości pierwszego naboru" - powiedział Szefernaker.

"To historyczny dzień dla terenów popegeerowskich. Dzięki temu programowi budowane są i dalej będą m.in drogi. Cieszę się, że ten program jest kontynuowany, bo wpisuje się w strategię rządu programów, które wyrównują szansę, które dają nadzieję, bardzo często w tych miejscach, gdzie tej nadziei przez lata brakowało" - zaznaczył wiceszef MSWiA.

Jak wyjaśnił, gminy i powiaty będą mogły składać dwa wnioski. "Czyli gminy popegeerowskie oprócz tego naboru dla wszystkich, będą mogły złożyć dwa dodatkowe wnioski" - sprecyzował. "Jeden do 2 mln złotych, drugi do 5 mln złotych - to na inwestycje gminne, a powiaty będą mogły złożyć wnioski do 2 mln i do 8 mln złotych" - podsumował Szefernaker.

Wnioskowane inwestycje będą w 98 procentach dofinansowane przez rząd. "Więc wkłady własne tych gmin w ramach tych dwóch wniosków będą minimalne. Tak, żeby móc realizować inwestycje, na które na tych terenach na co dzień środków brak" - wskazał wiceszef MSWiA.

"To jest program wyrównujący szanse, dający nadzieje, pokazujący, jak ważne dla rządu jest to ze bez względu na to, gdzie ktoś się urodził, czy w dużym mieście czy w małej miejscowości popegeerowskiej, miał takie szanse i możliwości" - podsumował.

Zaprosił też wójtów, burmistrzów i prezydentów do skorzystania z pomocy rządowej i składania wniosków.

Pierwszy nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 mln zł.