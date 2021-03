Program nie bazuje jednak na prostych faktach czy popularnych sloganach – został stworzony z myślą o analizowaniu poważnej i być może permanentnej zmiany w naszym społeczeństwie. Dlatego to właśnie interdyscyplinarność pozostaje kluczowym elementem programu UCL Leaders: studenci organizujący tegoroczną edycję starają się udowodnić, że w świetle pandemii takie podejście jest bardziej adekwatne niż kiedykolwiek wcześniej. Wydarzenie ma na celu zainicjowanie dyskusji o roli Polski w nieustannie zmieniającym się świecie, poprzez interdyscyplinarne debaty oraz panele angażujące wiodących ekspertów, przedsiębiorców i polityków.

W trakcie konferencji efekty globalnego kryzysu zdrowotnego zostaną omówione w sześciu panelach tematycznych.

Podczas panelu politycznego, poświęconego tematowi „Political Campaigning in the Age of Social Media”, prelegenci rozważą zmiany w prowadzeniu kampanii politycznych w erze mediów społecznościowych i wynikających z nich potencjalnych korzyści i zagrożeń dla procesów demokratycznych.

Następnie, w trakcie panelu biznesowego eksperci skupią się na analizie pandemii Covid-19 jako czynnika wymuszającego zmiany w nowej, popandemicznej rzeczywistości. W dyskusji pt. „Back to business: What should we start, cease and rebuild in the post-pandemic reality?” paneliści będą zastanawiać się, jakie wnioski powinniśmy wynieść z doświadczeń ubiegłego roku i jakie to otwiera przed nami możliwości.

Praktyka prawnicza, choć niewątpliwie mająca częściowo charakter biznesowy, zasługuje na szczególną uwagę z powodu jej roli w różnych dziedzinach życia. Eksperci zebrani podczas panelu „The future of the law practice in the post-COVID age”, prowadzonego przez Zastępcę Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej Marka Tejchmana, zajmą się wpływem pandemii na przyszłość systemu prawnego, a także możliwych zmianach w sposobie egzekwowania prawa.

Innym, przynajmniej częściowo związanym z efektami pandemii, zagadnieniem poruszanym w trakcie konferencji będzie panel e-commerce zajmujący się tematyką „Redefining customer experience through innovation”. Przedstawiciele wiodących podmiotów rynkowych podejmą dyskusje o innowacjach i zmianach w doświadczeniu konsumenckim, skutkujących przeniesieniem wielu aspektów naszego życia do internetu.

Zaadresowania palących problemów i sporów społecznych we współczesnym społeczeństwie podejmie się panel poruszający temat równości, pt. „Gender Equality in 21st century Poland”. Punktem wyjścia do rozważań o równości płci w Polsce będą wydarzenia związane z zaostrzeniem prawa aborcyjnego w naszym kraju.

Nie zapominając o innych, niekoniecznie związanych z pandemią, a równie intrygujących tematach, zgłębiony zostanie temat sztuki filmowej. Liczne sukcesy polskich twórców, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach, zachęciły twórców konferencji do poruszenia tematu „Renaissance of the Polish cinematography” – rozmowa o polskim kinie i jego różnych aspektach.

Na konferencji głos zabiorą, m.in. wiceprezes stowarzyszenia Polska 2050 Michał Kobosko, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, aktywistka Marta Lempart, Senior Partner McKinsey & Company Daniel Boniecki, CEO Inpost Rafał Brzoska, czy aktor Bartosz Bielenia. Panele będą moderowane przez wiodących dziennikarzy i analityków, między innymi Andrzeja Bobińskiego z Polityki Insight, który poprowadzi panel polityczny.

Z powodu zagrożenia epidemicznego konferencja odbędzie się online 6 marca, organizatorzy dołożyli jednak wszelkich starań by przeobrazić to w atut wydarzenia – taka zmiana umożliwi zwiększenie zasięgu konferencji i zaprezentowanie jeszcze bogatszego grona ekspertów. Ze względu na międzynarodowy charakter konferencja odbywa się w języku angielskim, dostępne będzie również symultaniczne tłumaczenie na język polski.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się pod tym linkiem: hopin.com/events/ucl-leaders

Aby poznać pełną listę gości i dokładny harmonogram konferencji, zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia na Facebooku (www.facebook.com/UCLPolSocLeaders/) lub do odwiedzenia naszej strony internetowej (uclleaders.co.uk).

UCL Leaders 2021 odbędzie się dzięki sponsorom: CVC Capital Partners, Dentons, Trigon, Group One oraz Kulczyk Investments. Dzięki ich zaangażowaniu w prace nad wydarzeniem, 5 marca w ramach konferencji zostaną też zorganizowane unikatowe warsztaty dla uczestników. Ich celem jest poszerzenie perspektyw uczestniczących studentów na możliwości rozwoju ich kariery zawodowej. Partnerem technologicznym konferencji jest firma Invo Technologies.