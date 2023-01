Takie wnioski płyną z dwóch raportów przygotowanych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, do których dotarł DGP. Jeden dotyczy postrzegania służby cywilnej przez zatrudnionych w niej pracowników, a drugi bada, jak urzędników widzą osoby, które na co dzień korzystają z ich pomocy. Badania przeprowadzono w 2022 r. przy okazji 100-lecia służby cywilnej.

- Dziś nikt z moich znajomych się nie chwali, że pracuje w administracji rządowej, bo to nie jest powód do dumy. Dziwi mnie więc entuzjazm urzędników, którzy uważają, że ich zawód cieszy się wyższym szacunkiem od innych - mówi Tomasz Ludwiński, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ ,,Solidarność”.

Zwraca jednak uwagę na to, co przeszkadza również ankietowanym przez naukowców z UW. Niemal co trzeci z nich uważa, że sposób prowadzenia naboru do służby cywilnej nie spełnia wymogów wynikających z zasady otwartości i bezkonkurencyjności naboru.