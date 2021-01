PODATKI

Podstawowa kwota wolna od podatku - czyli ta część dochodu, od której nie trzeba płacić podatków - wzrośnie do 9744 euro w 2021 roku. Do tej pory było to 9408 euro rocznie.

Od 1 stycznia 90 proc. niemieckich podatników przestanie płacić tzw. podatek solidarnościowy. Opłata ta od lat budziła kontrowersje. Tzw. Soli zostało wprowadzone w 1991 roku w celu sfinansowania kosztów wojny w Zatoce Perskiej, wspierania przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a także kosztów zjednoczenia Niemiec. W 2021 roku z podatku solidarnościowego zostaną zwolnione osoby zarabiające rocznie poniżej 73,8 tys. euro brutto. W przypadku małżeństw - 151 990 euro. Jego stawka wynosiła 5,5 proc. podatku dochodowego. "Soli" nie jest jedynym podatkiem w Niemczech, którego cel był od jakiegoś czasu nieaktualny. Wciąż płacony podatek szampański (tzw. Sektsteuer), który pojawił się w 1902 roku i miał służyć finansowaniu rozbudowy cesarskiej marynarki wojennej, nadal przynosi budżetowi Niemiec prawie pół miliarda euro rocznie.

Od stycznia ponownie zacznie obowiązywać standardowa stawka VAT w wysokości 19 proc. na większość towarów i 7 proc. na artykuły pierwszej potrzeby. Rząd federalny obniżył podatek na pół roku z powodu pandemii koronawirusa, żeby pobudzić konsumpcję wewnętrzną i wesprzeć w ten sposób gospodarkę.

Wzrośnie podatek od pojazdów silnikowych (Kfz-Steuer) w przypadku nowych samochodów o wysokim zużyciu paliwa. Ma to zachęcić obywateli do kupowania bardziej ekonomicznych pojazdów. Nie dotyczy to już zarejestrowanych aut. Średnio opłata wzrośnie o 15,80 euro rocznie.

Od 1 stycznia niemiecki rząd obłożył podatników opłatą za każdą wyemitowaną tonę CO2 w wysokości 25 euro. Konkretnie oznacza to np., że cena litra benzyny może wzrosnąć o 7 eurocentów, ponieważ firmy wprowadzające na rynek nośniki energetyczne ze źródeł kopalnych mają prawo przerzucić ponoszone dodatkowe koszty na konsumentów. Cena CO2 ma stopniowo rosnąć do 55 euro za tonę w 2025 roku.

SPRAWY SOCJALNE

W 2021 roku rodzice otrzymują większy zasiłek rodzinny. Zwiększy się również zasiłek na dziecko. W tym przypadku skorzystają przede wszystkim rodziny o niskich dochodach. Od 1 stycznia Kindergeld wzrośnie o 15 euro miesięcznie na jedno dziecko. To największy wzrost tego świadczenia od 2010 roku. Dla rodziny z dwójką dzieci oznacza to dodatkowe 360 euro rocznie.

Od 1 stycznia wchodzi w życie też tzw. emerytura podstawowa. Skorzysta na niej - jak ocenia serwis Deutsche Welle - około 1,3 miliona osób, które miały niskie zarobki, a więc kasjerzy, pracownicy magazynów lub robotnicy niewykwalifikowani. To oni są na starość najbardziej zagrożeni ubóstwem. W praktyce oznacza to podwyżkę najniższych emerytur o 75 euro - wylicza DW. Świadczenie przysługuje tym, którzy przez przynajmniej 33 lata płacili składki.

PRACA

1 stycznia ustawowa płaca minimalna wzrośnie do 9,50 euro za godzinę. Następnie co sześć miesięcy planowany jest podwyżka - do 9,60 euro, do 9,82 euro, a ostatecznie 1 lipca 2022 roku do 10,45 euro.

Z początkiem roku zabronione jest zawieranie zakładowych umów zbiorowych w ubojniach. Zakazane będzie korzystanie z tzw. pracowników leasingowych, czyli zatrudnionych oficjalnie przez pośredników, przy uboju zwierząt i rozbiórce mięsa. Wprowadzenie nowych regulacji to konsekwencja wybuchających od lat skandali w związku z warunkami pracy w niektórych zakładach niemieckiego przemysłu mięsnego.

Pracownicy, którzy przez pandemię koronawirusa pracują z domu - i ponoszą w związku z tym dodatkowe koszty - za każdy dzień otrzymają ulgę podatkową w wysokości 5 euro. Nie może ona jednak przekroczyć 600 euro rocznie. Kwota ta będzie wliczana w koszty uzyskania przychodu.

ZDROWIE

Do marca 2021 roku rodzice dzieci, które po raz pierwszy idą do szkoły lub przedszkola, muszą przedstawić zaświadczenie o szczepieniu dziecka przeciwko odrze lub że dziecko przeszło już tę chorobę. Jeśli dzieci są już w przedszkolu lub szkole, rodzice muszą przedstawić dowód szczepienia do 31 lipca 2021 roku. To samo dotyczy osób, które pracują w przedszkolach, szkołach, schroniskach dla uchodźców lub w systemie opieki zdrowotnej, a także opiekunów dzieci.

Od 1 stycznia 2021 roku lekarze nie będą już mogli wykonywać badań USG 3D lub 4D kobietom w ciąży tylko po to, aby pokazać rodzicom zdjęcia lub filmy ich nienarodzonego jeszcze dziecka. Takie badania są dozwolone tylko wtedy, gdy są konieczne z medycznego punktu widzenia, na przykład w przypadku podejrzenia zaburzeń rozwojowych.

RÓŻNE

Od początku roku w każdej sypialni oraz na korytarzach, które mogą służyć jako droga ewakuacyjna, należy zainstalować czujniki dymu. W Berlinie i Brandenburgii, zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi, obowiązek montażu dotyczy także "pomieszczeń wspólnych" w budynkach wielorodzinnych. Niezastosowanie się do tego obowiązku grozi dotkliwymi karami finansowymi, których wysokość jest różna w zależności od kraju związkowego.

Od 3 lipca w całej UE zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży jednorazowych sztućców, talerzy, plastikowych słomek do napojów i patyczków kosmetycznych.