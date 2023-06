Reklama

„Tinder ma kilkaset tysięcy użytkowników w Szwajcarii każdego miesiąca” – podkreśla Silvia Exer-Kuhn, rzeczniczka SWISS, cytowana przez serwis „Blick”.

Jak podkreślają szwajcarskie media, z popularnej aplikacji randkowej korzystają głównie młode osoby, co sprawia, że jest to grupa wiekowa, którą interesują się firmy takie jak SWISS. „Tym kanałem możemy dotrzeć w szczególności do grupy docelowej, czyli młodych pełnoletnich osób” – dodaje Exer-Kuhn.



Plany SWISS. Powrót do poziomu lotów sprzed pandemii

Gdy oferta pracy SWISS wyświetla się na ekranie smartfonów, użytkownicy Tindera „po przesunięciu palcem w prawo” przenoszą się na stronę, gdzie mogą bezpośrednio aplikować na wybrane stanowisko w szwajcarskich liniach lotniczych.

Obecnie mamy „wystarczającą liczbę personelu pokładowego" na lato – zaznacza Silvia Exer-Kuhn. Szwajcarskie linie lotnicze chcą wrócić do poziomów lotów sprzed pandemii COVID-19, a do osiągnięcia tego celu niezbędna jest większa liczba pracowników, SWISS planuje zatrudnić do końca roku ok. 1000 nowych stewardów.

Na początku czerwca przewoźnik poinformował, że udało się już zatrudnić ok. 750 nowych pracowników.