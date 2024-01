Niemieccy pracodawcy kuszą potencjalnych nowych pracowników specjalnymi premiami za sam fakt zmiany miejsca pracy. Dotyczy to przede wszystkim wykwalifikowanego personelu ze służby zdrowia, ale nie tylko; poszukiwani są fachowcy z zawodów takich jak mechanik samochodowy, czy nawet monter kuchni. Wysokość premii jest różna – najczęściej mieści się w przedziale 300-4000 euro.

1,7 miliona wolnych miejsc pracy

Analiza przeprowadzona przez platformę Indeed (odpowiednik polskiego Pracuj.pl) pokazuje, że wypłaty premii przy zmianie pracy znacznie wzrosły. W 2019 r. spośród miliona ogłoszeń o pracę znajdujących się na platformie, 3050 zostało ogłoszonych z premią. W 2023 r. było ich 7129, czyli ponad dwukrotnie więcej. Nawet jeśli odsetek ten pozostaje niski, trend jest wyraźnie widoczny. Można to tłumaczyć sytuacją na rynku pracy, która nadal rozwija się na korzyść pracowników. Według Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy i Zawodów w Niemczech jest obecnie około 1,7 miliona wolnych miejsc pracy. Pracy szuka około 2,6 miliona osób. Oznacza to, że na jedno stanowisko przypada około 1,5 osoby poszukującej pracy. Dziesięć lat temu na jedno stanowisko przypadało około czterech osób poszukujących pracy. Wcześniej więc konkurencja po stronie pracowników była znacznie większa, natomiast obecnie to pracodawcy są zmuszeni do rywalizacji o pracownika.

4 tys. nowych pracowników na lotnisku

Przykładem jest lotnisko we Frankfurcie. Branża lotnicza w największym stopniu ucierpiała przez ograniczenia związane z pandemią koronawirusa i jako jedna z ostatnich wróciła do normalności. Jednak wskutek ograniczenia liczby lotów wiele osób musiało odejść z pracy. Po ich poluzowaniu, największe lotnisko w Niemczech zostało z problemem niewystarczającej liczby personelu do obsługi naziemnej. Władze lotniska chwalą się, że dzięki zaoferowaniu premii za zmianę pracy, udało się pozyskać nawet 4 tys. nowych par rąk do pracy.

Problemem jest jednak nie to, by wykwalifikowani fachowcy chcieli zmienić pracę, lecz to, by w niej zostali jak najdłużej. W takiej sytuacji rozwiązaniem powinno być podwyższenie pensji. Jednak z perspektywy pracodawców takie rozwiązanie jest nieopłacalne – z ich perspektywy lepiej zaproponować jednorazową premię w wysokości np. 2000 euro, niż na stałe podwyższyć pensję np. o 200 euro. Dla pracowników jest to więc postrzegane jako atrakcyjna zachęta i zazwyczaj nie przekracza to możliwości budżetowych pracodawców.

Zarobki pielęgniarek w Niemczech

W służbie zdrowia widać to jeszcze wyraźniej. W przypadku pielęgniarstwa podwyższenie pensji na stałe oznaczałoby, że mogłoby dojść do ograniczenia liczby etatów, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe w Niemczech płacą ryczałt szpitalny za leczonych pacjentów. Zasoby finansowe są zatem ograniczone.