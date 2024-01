Podwyżki dla nauczycieli - ile wyniosą?

Najkorzystniejsze zmiany czekają nauczycieli. Kluczowym aspektem tej ustawy jest wzrost średnich wynagrodzeń dla nauczycieli, których pensje wzrosną o 30%, z wyjątkiem nauczycieli początkujących, którzy otrzymają 33% podwyżkę. To oznacza, że średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego wzrośnie do około 6211 zł brutto, nauczyciela mianowanego do około 7453 zł, a nauczyciela dyplomowanego do blisko 9524 zł brutto.

Warto zauważyć, że nowa minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że choć podwyżki zaczną obowiązywać od stycznia, ich realne wpływy na konta nauczycieli mogą nastąpić nieco później z uwagi na procedury budżetowe.

20% podwyżki dla urzędników

Podwyżki objęły także pracowników administracji rządowej, dla których przewidziano wzrost wynagrodzeń o 20%. Na przykład urzędnik z mnożnikiem wynagrodzenia 2,0 zobaczy wzrost swojego wynagrodzenia zasadniczego z 4380,9 zł do 5257,08 zł brutto.

Jednakże pracownicy samorządowi znajdują się w gorszej sytuacji, gdyż wzrost ich wynagrodzeń zależy od decyzji lokalnych władz. Podwyżki nie są bezpośrednio przewidziane ustawą okołobudżetową i zależą od decyzji indywidualnych władz lokalnych. Premier Donald Tusk zaapelował do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, aby również wygospodarowali środki na podwyżki dla tej grupy pracowników.

Również służby mundurowe, w tym policjanci, celnicy, strażacy i żołnierze, mogą liczyć na 20% podwyżki. Dzięki podniesieniu kwoty bazowej, ich zarobki wzrosną przeciętnie o prawie 1500 zł brutto.

Podsumowanie

Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli i pracowników budżetówki są odpowiedzią na rosnące koszty życia. Podwyżki te mają nie tylko zwiększyć satysfakcję i motywację pracowników, ale także poprawić jakość usług publicznych w Polsce.