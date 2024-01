Studniówkowe tradycje

Tradycja świętowania studniówki sięga lat dwudziestych ubiegłego wieku i stanowi symboliczny moment przejścia młodzieży w dorosłość. Impreza odbywa się sto dni przed maturą, a jej nazwa wywodzi się z odliczania dni do egzaminu. Według przekonań ten okres idealnie nadaje się na powtórkę materiału przed ważnym egzaminem dojrzałości.

Podczas tego wydarzenia nie brakuje również licznych przesądów. Na przykład, noszenie czerwonej podwiązki ma przynieść szczęście w zdaniu matury, a pomylenie kroków podczas tańca - brak błędów na egzaminie. Istnieje też przekonanie, że obcięcie włosów przed balami może negatywnie wpłynąć na dotychczasową wiedzę.

Koszty studniówki 2024

W 2024 roku koszty studniówek sięgają zawrotnych sum. Odchodząc od skromniejszych balów w salach szkolnych, współczesne studniówki przenoszą się do luksusowych sal bankietowych w hotelach, z pełnym cateringiem, profesjonalnymi usługami DJ-a, fotografem, kamerzystą, a nawet ochroną. Ostateczny koszt udziału w imprezie różni się w zależności od regionu, przy średniej cenie wejściówki od 350 do 800 zł za osobę.

Wydatki obejmują usługi fotografa, DJ-a (2000-5000 zł), czy zespołu muzycznego (3000-7000 zł za noc), a także inne atrakcje, takie jak popularna fotobudka (1000-1500 zł za 5 godzin). Na studniówkach coraz częściej spotkać można też wystawne menu, skłaniające się do standardów weselnych, z cenami wahającymi się od 300 do 600 zł za osobę.

Warto pamiętać, że do całkowitego kosztu wydarzenia należy dodać wydatki na odpowiedni strój, fryzjera oraz makijaż. Koszt sukni wieczorowej waha się od kilkuset do tysiąca złotych, zaś buty od 150 do 300 zł. W przypadku zakupu nowego garnituru, koszuli i krawatu, panowie muszą być gotowi na wydatek co najmniej tysiąca zł. Usługi fryzjerskie różnią się w zależności od płci, gdzie dla pań średni koszt wynosi co najmniej 100 zł, natomiast dla panów to około 60 zł. Cena za profesjonalny makijaż może wynieść średnio od 100 do 300 zł.

W obliczu tych wydatków niektórzy uczniowie rezygnują z zabrania osoby towarzyszącej lub szukają tańszych alternatyw, jak zakup używanej sukienki czy samodzielne przygotowanie makijażu i fryzury, inni z kolei rezygnują z udziału w balu.