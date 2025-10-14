Plany MEN dotyczące Karty nauczyciela

Pytana w Programie III Polskiego Radia o wzrost wynagrodzeń nauczycieli Lubnauer zaznaczyła, że w planach MEN jest stworzenie jeszcze w trakcie tej kadencji nowego prawa dotyczącego Karty nauczyciela, uwzględniającego postulaty środowiska zawarte w procedowanym obecnie w Sejmie projekcie obywatelskim.

– Chodzi o to, żeby rzeczywiście nauczyciele mieli te płace jakby rosnące w sposób automatyczny – i to jest nasz plan – zastrzegła.

Nauczyciele dostaną wyższe wynagrodzenia

Dodała, że jeszcze nie jest pewne, czy wzrosty te będą uzależnione od średniego wynagrodzenia w gospodarce czy od innego czynnika.

Podkreśliła, że od 2023 r. wydatki na nauczycielskie pensje wzrosną o ponad 40 proc., tak w przypadku nauczycieli początkujących, jak i mianowanych oraz dyplomowanych.

Łącznie zaplanowane w przyszłorocznym budżecie państwa wydatki na edukację sięgną 2,6 proc. PKB. W 2023 r. wynosiły one 1,87 proc. PKB.

Zaznaczyła, że działania MEN są nastawione na poprawę standardu funkcjonowania nauczycieli we wszystkich wymiarach, nie tylko w kwestii podwyżek.

– To jest również kwestia pewnej autonomii, to jest kwestia atmosfery w szkole, to jest kwestia odpolitycznienia, np. kuratoriów – powiedziała.

Obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela

Obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela zakłada powiązanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Związek Nauczycielstwa Polskiego wniósł go do Sejmu w listopadzie 2021 r., ale po pierwszym czytaniu projekt utknął w komisji. Wrócili do niego posłowie obecnej kadencji.

Obecny system wynagrodzeń

Obecnie wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest pochodną kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej co roku w ustawie budżetowej. Służy ona do wyliczania tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli (określone jest ono w Karcie nauczyciela procentowo dla każdego stopnia awansu zawodowego). W ustawie budżetowej na 2025 r. kwotę bazową dla nauczycieli ustalono na 5 434,82 zł, zwiększając ją tym samym o 5 proc. (o 258,80 zł) w stosunku do tej obowiązującej w 2024 r. (5 176,02 zł).