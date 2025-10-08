Wrześniowe zwolnienia grupowe

Jak poinformował w środę w komunikacie resort, we wrześniu 28 zakładów pracy zgłosiło zamiar zwolnienia grupowego 2 tys. osób, co oznacza spadek o 44,9 proc. w porównaniu do września 2024 r.

Reklama

Województwa najbardziej zagrożone utratą pracy

Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województw śląskiego (24,8 proc.), wielkopolskiego (21,2 proc.) oraz zachodniopomorskiego (12 proc.).

„W okresie styczeń - wrzesień 2025 r. pracodawcy zgłosili zamiar objęcia zwolnieniami grupowymi 89,5 tys. pracowników” - przekazało ministerstwo.

Rodzaje zwolnień

65 proc. zgłoszeń dotyczyło wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy, a nie zwolnień definitywnych. Resort zauważył ponadto, że duża część zapowiedzi zwolnień grupowych objęła Pocztę Polską, „co znacząco wpłynęło na ogólną statystykę i nie odzwierciedla sytuacji całego rynku pracy”.

W ocenie ministerstwa, pomimo zapowiedzi zwolnień grupowych, w niektórych sektorach gospodarki Polska utrzymuje silną pozycję na tle UE pod względem kondycji rynku pracy.

Resort przypomniał, że według danych Eurostatu, Polska jest na podium wśród krajów UE z najniższą stopą bezrobocia - razem z Czechami, za Maltą i Słowenią. Zgodnie z danymi, w sierpniu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2 proc.

Przyczyny zmian - restrukturyzacja, automatyzacja, robotyzacja

„Zmiany w warunkach zatrudnienia pracowników to efekt m. in. ograniczania produkcji w wyniku zmian otoczenia gospodarczego, restrukturyzacji zakładów pracy (np. w PKP Cargo, czy Poczcie Polskiej), wdrażania automatyzacji (np. w bankach, instytucjach finansowych), robotyzacji (w zakładach produkcyjnych), czy likwidacji oddziałów zagranicznych firm w związku z koniecznością optymalizacji działalności gospodarczej” - czytamy w informacji.

Zdaniem resortu procesy, takie jak automatyzacja, robotyzacja czy restrukturyzacje, są reakcją na globalne zmiany gospodarcze i krokiem w stronę nowoczesnej gospodarki. Wskazał również, że transformacje w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy wymagających wyższych kwalifikacji i kompetencji cyfrowych.

Miasta najbardziej zagrożone utratą pracy

„Największe zwolnienia zgłaszane są w dużych aglomeracjach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź), ale to właśnie tam występuje najwięcej ofert pracy i relatywnie łatwiej jest znaleźć nowe zatrudnienie. Mimo przejściowych trudności w poszczególnych branżach, sytuacja na lokalnych rynkach pracy pozostaje stabilna” - zapewniło ministerstwo.

Według danych MRPiPS, szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 5,6 proc., o 0,1 pkt proc. więcej niż w sierpniu.