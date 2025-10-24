Minimalne wynagrodzenie zasadnicze

Resort pracy chce, by kwota minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania wyniosła 4806 zł i była równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

W informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu wskazano, że wzrost kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego we wszystkich kategoriach wyniesie ok. 3 proc. - tyle ile będzie wynosić przewidywany w projekcie ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (103,0 proc.) w 2026 r.

Kwota bazowa dla kierowniczych stanowisk państwowych

Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2026 r. ustalono też kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1935,26 zł. Dotychczasowa kwota bazowa wynosi 1878,89 zł.

W informacji zaznaczono, że proponowane kwoty zostały ustalone w taki sposób, aby łącznie z dodatkiem specjalnym nie przekroczyły wysokości 21 674,91 zł. Wynika to z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych dotyczących 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.