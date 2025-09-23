Podwyżka płacy minimalnej w styczniu 2026 r.

Płaca minimalna w styczniu 2026 r. wyniesie 4806 zł brutto. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz. U. z 2025, poz. 1242) kwota ta będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Podobnie jak w 2025 r. Natomiast w 2023 r. i 2024 r. mieliśmy dwukrotnie zmieniają wysokość najniższej krajowej - 1 stycznia i 1 lipca. Taka sytuacja ma miejsce, gdy przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia na kolejny rok prognozowany na następny rok wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%. Na 2026 r. przewiduje się 103%, dlatego określa się jedną kwotę na cały rok kalendarzowy.

Ważne Podwyżka płacy minimalnej wynosi więc 140 zł. Do końca 2025 r. funkcjonuje bowiem kwota 4666 zł brutto.

Podwyżka płacy minimalnej ponad 2 razy niższa niż rok temu

Jak aktualna podwyżka płacy minimalnej przedstawia się na tle ostatnich podwyżek minimalnego wynagrodzenia za pracę?

ROK Minimalna płaca brutto Podwyżka 2026 4806 zł 140 zł 2025 4666 zł 366 zł 1 lipca 2024 4300 zł 58 zł (łącznie w 2024 r. - 700 zł) 1 stycznia 2024 4242 zł 642 zł (łącznie w 2024 r. - 700 zł) 1 lipca 2023 3600 zł 110 zł (łącznie w 2023 r. - 590 zł) 1 stycznia 2023 3490 zł 480 zł (łącznie w 2023 r. - 590 zł) 2022 3010 zł 210 zł 2021 2800 zł 200 zł 2020 2600 zł 350 zł

Analizując powyższą tabelę można szybko dojść do wniosku, że planowana na 2026 r. podwyżka minimalnej płacy jest najniższa od wielu lat - nawet ponad 2 razy niższa niż rok temu (140 zł w stosunku do 366 zł). To efekt sytuacji ekonomiczno-politycznej, w której obecnie znajduje się Polska. Wielu ekspertów zwraca uwagę na konieczność racjonalizacji wydatków państwa. Nie można jednocześnie przeznaczać tak dużych środków na realizację polityki społecznej i obronność kraju. Co więcej, na wciąż rosnący wzrost kosztów pracy i pędzącą presję płacową narzekają przedsiębiorcy. Przesadzone podwyżki minimalnej krajowej zestawiają w kontrze do prowadzonej na szeroką skalę deregulacji. Ekonomiści wygłaszają tezy jako że Polska z powodu rosnących kosztów zatrudnienia staje się coraz mniej atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. W końcu niższej podwyżce sprzyjała także malejąca inflacja.

Płaca minimalna 2026 netto

Ile nowa płaca minimalna wyniesie netto? W celu obliczenia, ile pracownik otrzyma na rękę w 2026 r. najlepiej posłużyć się kalkulatorem płac. Przy założeniu, że dana osoba nie należy do PPK, kwota zmniejszająca podatek to 200 zł, a koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł, będzie to 3605,85 zł netto. Dla porównania obecnie przy takich samych założeniach płaca minimalna netto wynosi 3510,92 zł. Różnica jest więc niewielka, bo niecałe 100 zł (94,93 zł).