Mimo wielu korzyści, temat zatrudniania młodocianych budzi liczne wątpliwości i pytania wśród pracodawców, głównie ze względu na rozbudowany katalog przepisów, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu osoby niepełnoletniej.

Zasady zatrudniania pracowników młodocianych

Zgodnie z Kodeksem pracy młodociany to osoba, która ukończyła co najmniej 15 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia. Dozwolone jest zatrudnianie wyłącznie tych młodocianych, którzy:

ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;

przedstawią świadectwo lekarskie potwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Ustawa przewiduje również szczególne wyjątki dotyczące zatrudniania osób, które nie ukończyły 15 lat.

W ramach umowy o pracę można zatrudnić młodocianego:

w celu przygotowania zawodowego ( nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy );

); w celu wykonywania prac lekkich.

Zawierając z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca powinien mieć na uwadze, że stosuje się do niej przepisy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony.

Umowa ta powinna w szczególności określać:

Rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy); Czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego; Sposób dokształcania teoretycznego; Wysokość wynagrodzenia.

Pracodawca może zatrudnić młodocianego, który ukończył 16 lat, do wykonywania prac lekkich. Są to prace, które nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia, zdrowia ani rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie mogą utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego.

Pracodawca określa wykaz prac lekkich po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten nie może obejmować prac wzbronionych młodocianym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204 Kodeksu pracy i musi zostać zatwierdzony przez właściwego okręgowego inspektora pracy.

Wynagrodzenie młodocianych

Wysokość wynagrodzenia przysługującego młodocianym w okresie nauki zawodu zależy od etapu nauki i jest ustalana procentowo w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2025 r. wyniosło 8.771,70 zł.

W związku z tym minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi obecnie:

w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 8% (701,74 zł);

w drugim roku nauki – nie mniej niż 9% (789,45 zł);

w trzecim roku nauki – nie mniej niż 10% (877,17 zł);

w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7% (614,02 zł)

Czas pracy

Pracodawca, planując czas pracy młodocianego pracownika, powinien uwzględnić szczególne ograniczenia wynikające z przepisów prawa pracy.

do ukończenia 16 roku życia – maksymalnie 6 godzin na dobę;

po ukończeniu 16 lat – maksymalnie 8 godzin na dobę.

Do czasu pracy młodocianego wlicza się również czas nauki wynikający z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, niezależnie od tego, czy odbywa się ona w godzinach pracy.

W okresie zajęć szkolnych maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 12 godzin, a w dniu, w którym odbywają się zajęcia szkolne, dobowa norma czasu pracy wynosi maksymalnie 2 godziny.

W czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich czas pracy młodocianego nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy przekracza 4,5 godziny, pracodawca ma obowiązek zapewnić co najmniej 30-minutową przerwę.

Zabroniona jest praca w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych. Przerwa obejmująca porę nocną powinna trwać co najmniej 14 godzin, a tygodniowy odpoczynek – minimum 48 godzin, obejmując niedzielę.

Ważne Uwaga! Wskazane normy czasu pracy obowiązują łącznie u wszystkich pracodawców, u których młodociany pozostaje w zatrudnieniu.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawcy zatrudniający młodocianych są zobowiązani m.in. do:

prowadzenia akt osobowych na takich samych zasadach jak dla innych pracowników;

zapewnienia młodocianym opieki i pomocy niezbędnej do prawidłowego wykonywania pracy;

kierowania na badania lekarskie i szkolenia BHP oraz ponoszenia kosztów z tym związanych;

przekazania informacji o ryzyku zawodowym zarówno młodocianemu, jak i jego przedstawicielowi ustawowemu.

Pracodawca, który zatrudnia młodocianego w celu nauki zawodu odpowiada za:

realizowanie programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w zakresie nauczanego zawodu,

realizowanie programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach, będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy,

weryfikację czy osoby szkolące młodocianych posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje,

skierowanie młodocianego na dokształcanie teoretyczne lub organizację dokształcania we własnym zakresie.

Urlop wypoczynkowy

Młodociany pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego:

12 dni roboczych – po 6 miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy;

26 dni roboczych – po roku pracy.

Wymiar ten przysługuje co roku aż do ukończenia 18 roku życia. W roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończy 18 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu, jeżeli prawo do urlopu nabył przed osiągnięciem pełnoletności.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem młodocianym

Wypowiedzenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

niewywiązywania się przez młodocianego z obowiązków wynikających z umowy;

ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuację przygotowania zawodowego;

stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do wykonywanej pracy.

W pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne zasady prawa pracy dotyczące rozwiązywania umów o pracę.