Rozporządzenie Rady Ministrów zakłada przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, do którego uprawnieni są rodzice (i inni opiekunowie) dzieci i osób niepełnosprawnych w związku z możliwym dalszym zamknięciem lub ograniczeniem funkcjonowania m.in. żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek opiekuńczych, spowodowanym COVID-19.

Jak przekazała szefowa MRiPS prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostaje wydłużone o kolejne 14 dni, czyli do 23 maja br.

"Mimo otwarcia żłobków, przedszkoli czy klas I-III w szkołach może się zdarzyć, że z powodu COVID-19 placówka zostanie zamknięta lub jej działalność zostanie ograniczona, a w efekcie nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. W takim przypadku rodzicom i opiekunom dalej będzie przysługiwało prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego" – wyjaśniła minister Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8, ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przysługuje także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu koronawirusa, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych w całym kraju wrócili we wtorek do nauki stacjonarnej. Z kolei uczniowie klas starszych: klas IV–VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych nadal uczą się zdalnie. Za dwa tygodnie – od 17 maja będą uczyć się hybrydowo.

Przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego, zerówki i inne formy wychowania przedszkolnego od 19 kwietnia działają w całym kraju stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha.