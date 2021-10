7 października w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się szóste spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

"W zeszłym tygodniu położyliśmy na stole bardzo konkretną ofertę wzrostu wynagrodzeń od lipca 2022 roku. Wartość tej kwoty wynosiła w ujęciu półrocznym blisko 6 mld zł. Mówimy więc o potężnych pieniądzach, o potężnym zastrzyku dotyczącym wynagrodzeń medyków" – powiedział w poniedziałek w Gdańsku szef MZ.

Niedzielski dodał, że oferta ta została odrzucona "bez głębszego uzasadnienia".

"To już jest kolejna sytuacja, kiedy namawiamy do rozmowy, zapraszamy do stołu, gdzie przedstawiamy bardzo merytoryczne, przemyślane propozycje i to jest niestety kontestowane bez żadnej argumentacji" – dodał.

"Dlatego w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia podjęliśmy decyzję, że ciężar negocjacji przerzucamy do zespołu trójstronnego, który integruje pracodawców, związki zawodowe. Tam będziemy chcieli w tym tygodniu lub następnym podpisać porozumienie i zaproponować warunki, które pokazywaliśmy komitetowi protestacyjnemu" – powiedział minister zdrowia.

"Jesteśmy zdeterminowani, aby problem rozwiązać, nie przedłużać rozmów, pokazać bardzo konkretną ofertę. Na piętnastego, na piątek, mamy zaplanowane posiedzenie w ramach zespołu trójstronnego" – zapowiedział Niedzielski.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstało białe miasteczko 2.0, nawiązujące do białego miasteczka pielęgniarek z 2007 r. Po przerwie spowodowanej zajściem podczas konferencji – samookaleczeniem się starszego mężczyzny, który zmarł – miasteczko wróciło do pierwotnej formy protestu, odbywają się w nim m.in. tematyczne panele i wykłady.