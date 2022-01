Szef rządu wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim uczestniczyli w piątkowej konferencji prasowej, na której Mateusz Morawiecki poinformował o zmianach, jakie mają zostać wprowadzone do Polskiego Ładu.

Premier podziękował na konferencji tym, którzy zwrócili uwagę na potrzeby korekt w Polskim Ładzie - m.in. prezydentowi Andrzejowi Dudzie, organizacjom pożytku publicznego i dziennikarzom.

Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd nie przymyka oczu na potknięcia w Polskim Ładzie, jednocześnie informując, że zażądał od resortu finansów szybkiego wprowadzenia różnych korekt. "Zażądałem od MF różnych korekt, które będą z korzyścią dla podatnika" - oświadczył szef rządu.

Dodał, że część zmian już wprowadzono, np. wyrównanie wynagrodzeń mundurówek czy nauczycieli. Chodzi o rozporządzenie ws. przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Według resortu finansów dzięki nowym przepisom osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty. Chodzi m.in. o nauczycieli i służby mundurowe. Rozporządzenie wprowadza też rozwiązanie, które spowoduje, że nauczyciele akademiccy, których obowiązują inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymają zwrot nadpłaconych zaliczek.

Kancelaria Premiera RP na Twitterze przekazała, że jeśli zarabiamy średnio do 12 800 brutto miesięcznie, wypełniamy PIT-37 i w naszym rozliczeniu rocznym za 2022 r. korzystniejsze byłoby rozliczenie według starych zasad, to Urząd Skarbowy zwróci nam różnicę w rozliczeniu za 2022 rok.

"Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w tym nowym systemie otrzyma wyższe wynagrodzenie bądź takie same, zarabiając do 12 800 zł i na koniec tego roku zauważy jakąkolwiek różnicę, to zezwolimy, wprowadzimy zasadę możliwości rozliczenia według dochodów osiąganych w 2021 r., czyli porównanie 2021 r. i 2022 r. Jeżeli się okaże, że 2022 r. w jakikolwiek sposób o jedną złotówkę pogorszył status podatkowy kogokolwiek w Polsce, jakiejkolwiek osoby, to będzie można otrzymać ten zwrot" - powiedział na konferencji szef rządu.

Według Morawieckiego "lepszej gwarancji chyba nie można dać, że wszyscy Polacy bez wyjątku, wszyscy Polacy, których łączne wynagrodzenie sięga do 12 800 zyskają, bądź nie stracą ani złotówki na Polskim Ładzie".

Premier poinformował również o innych zmianach, jakie zostaną wprowadzone do podatkowego Polskiego Ładu. Wymienił tu rozciągnięcie ulgi dla klasy średniej na wszystkich emerytów i rencistów, na zleceniobiorców, rozszerzenie ulgi dla samotnych rodziców, wyrównania dla organizacji pożytku publicznego czy dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

Odnosząc się do rozciągnięcia ulgi na emerytów Morawiecki podkreślił, że emeryci otrzymujący świadczenia do 12,8 tys. zł miesięcznie "nic nie stracą". "Podobnie będzie ze zleceniobiorcami, ale także na przykład z nauczycielami akademickimi, którzy mają wysokie koszty uzyskania przychodu – do pensji 12,8 tys. zł (brutto - PAP) nie będzie straty. Każdy, kto tyle zarabia, zyska lub nie straci” – zapewnił na konferencji premier.

Szef rządu zapowiedział także zmianę w zasadach rozliczania ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. "Rodzice tacy dostaną pełen zwrot ulgi, czyli 1,5 tys. zł bez względu na to, ile podatku zapłacili" – dodał. Według KPRM z tej zmiany skorzysta 320 tys. podatników.

Odnośnie nowych rozwiązań dla organizacji pożytku publicznego, które uzyskują wpływy z 1 proc. podatku, przekazywanego przez podatników przy rozliczeniu rocznym, to według premiera jeśli ich wpływy z 1 proc. będą niższe niż w roku 2021, to Skarb Państwa ten ubytek uzupełni.

KPRM w tym punkcie doprecyzowało, że polegać to będzie na zagwarantowaniu OPP, że od 2023 roku - za rok podatkowy 2022 i kolejne - suma korzyści z 1 proc. nie będzie niższa za 2021 r. Tak jak do tej pory mechanizm będzie uzależniony od wskazania poszczególnych organizacji pożytku publicznego przez podatników.

Dodano, że w 2022 OPP otrzymają środki z 1 proc. według starych zasad, czyli na podstawie rozliczenia podatku za 2021 r.

Morawiecki na konferencji zapowiedział również dodatkowe wsparcie dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, które mają otrzymać dodatkowe środki z PFRON. Według KPRM pozwoli to na ochronę ponad 900 pracodawców, którzy zatrudniają 100 tys. osób z niepełnosprawnościami.

"Przed nami jest jeszcze wiele wyzwań, ale ta bezprecedensowa obniżka podatków, największa obniżka podatków w historii PR, niech ona nie pozostanie niezauważona" - mówił szef rządu. Dodał, że warto, by wszyscy zdali sobie sprawę z tego, "jaka to jest korzyść dla obywateli".