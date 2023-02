Realna obniżka płac

Unite poinformował, że rozpoczęło się głosowanie za akcją protestacyjną i zapowiedziano, że strajki mogą zostać przeprowadzone do końca przyszłego miesiąca.

„City of London Corporation jest rażąco bogata i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla jej próby wymuszenia na swoich pracownikach ogromnej realnej obniżki płac” – powiedziała Sharon Graham, sekretarz generalna Unite.

Wielka Brytania strajkuje

W ostatnim czasie akcja protestacyjna w Wielkiej Brytanii osiąga poziom niespotykany od 30 lat, ponieważ pracownicy sieci kolejowej, służby zdrowia, Royal Mail, służby cywilnej i innych sektorów publicznych protestują przeciwko ofertom płac poniżej inflacji, która wynosi teraz ponad 10 proc.

Zdaniem związkowców z Unite, niektórzy z członków w Square Mile zostali zmuszeni do korzystania z banków żywności, a jeden pracownik zaczął nawet spać w swoim samochodzie.

Groźba zwolnień

Co na to przedstawiciele City? „Zapewnienie podwyżki płac odpowiadającej inflacji, której domagają się związki, spowodowałoby znaczne cięcia w usługach, w tym znaczną liczbę zwolnień” – powiedział rzecznik City of London Corporation.