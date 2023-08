Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która uchyla wygasający charakter tego świadczenia. Ponadto regulacja zapewnia ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy i wyłącza dodatek za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej.

Zmiany na rynku pracy

Premier mówił, że to dla niego ważny dzień, "bo rynek pracy stanowi rdzeń gospodarki". "W odniesieniu do rynku pracy toczy się od 30 lat polemika. Ta polemika polega m.in. na tym, że model gospodarczy rynku pracy, który promowali nasi poprzednicy, polegał na taniej sile roboczej" - dodał. "Ile razy słyszeliśmy, że zachęty dla inwestorów z zagranicy czy krajowych, miały polegać właśnie na tym, aby pracownicy zarabiali jak najmniej i dlatego te inwestycje miały się opłacać" - powiedział.

Morawiecki zwrócił uwagę, że "model gospodarczy, który zaproponował rząd PiS, był zupełnie odmienny". "Polegał na podnoszeniu produktywności ludzi pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i wynagrodzeń, podniesieniu jakości miejsc pracy, a także automatyzację" - wymieniał. I chociaż, jak tłumaczył, obawiamy się, że poprzez automatyzację zabraknie miejsc pracy, "nie tylko tak się nie stało, ale doszło do przełamania tego, co było wielką zmorą III Rzeczpospolitej - do przełamania zmory bezrobocia".

Bezrobocie i inflacja

Premier zauważył, że "mamy najniższe w historii Rzeczpospolitej bezrobocie". Wymienił również emerytury pomostowe oraz "najwyższy wzrost wynagrodzeń daleko przekraczający wskaźniki inflacyjne, patrząc na ostatnie kilka lat".

Powiedział, że jako premier zdaje sobie sprawę, że "inflacja dwucyfrowa jest potężnym problemem dla polskich rodzin i pracowników". Ale, jak dodał, "walczymy z nią i już w najbliższych kilku miesiącach ma szansę spaść do poziomu jednocyfrowego, a potem spadać niżej, a poziom wynagrodzeń ma przewyższać poziom inflacji, co jest dopełnieniem uszlachetnienia rynku pracy, na czym bardzo zależało mi oraz Prawu i Sprawiedliwości".

Dodał, że niektóre zawody muszą mieć prawo do skorzystania z wcześniejszych emerytur. "Dzisiaj nazywamy je pomostowymi, ale rozmawiamy odważnie również o emeryturach stażowych, aby były dopełnieniem rynku pracy, którego emerytury są ukoronowaniem" - poinformował.

Autor: Olga Łozińska, Karolina Kropiwiec