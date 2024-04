Mniej osób na śmieciówkach. ZUS podał dane za 2023 rok

W 2023 r. zgłoszono do ZUS 1,6 mln umów o dzieło, o 81,7 tys. mniej niż w 2022 r. 52,21 proc. wykonawców to mężczyźni. Na umowach o dzieło pracowało ok. 23,1 tys. cudzoziemców, z czego obywatele Ukrainy stanowili 39,56 proc.