Przeciętne wynagrodzenie

Wzrost płac w czerwcu o 1,8 proc. mdm spowodowany był wypłatą m.in. premii, nagród oraz wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń - podał Główny Urząd Statystyczny.

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE 8.144,83 11,0 1,8 konsensus PAP 11,3 2,2 w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE 6.484,5 -0,4 0,0 konsensus PAP -0,4 0,0

KOMENTARZE

PIE: Liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 31 tys.

Liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw od stycznia br. zmniejszyła się o 31 tysięcy. Redukcja etatów dotyczy przede wszystkim sektora przemysłowego oraz budownictwa – zaznaczono w komentarzu PIE do czwartkowych danych GUS.

„Liczba etatów od stycznia zmniejszyła się o 31 tysięcy. Redukcja etatów dotyczy przede wszystkim sektora przemysłowego oraz budownictwa - branż najbardziej dotkniętych spowolnieniem gospodarczym. Obecnie słabnąca rentowność oraz rosnące koszty pracy ograniczają przestrzeń dla zwiększania zatrudnienia. W najbliższych miesiącach zatrudnienie pozostanie obniżone jednak bez ryzyka znacznego wzrostu bezrobocia” – wskazał w komentarzu do danych GUS analityk w zespole makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnóg.

Zauważył, że czerwiec jest kolejnym miesiącem kiedy dynamika płac spowalnia, wciąż jednak realne wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja. "Największy wzrost płac rzędu 23,8 proc. obserwujemy w górnictwie oraz sektorze związanym z kulturą, rozrywką i rekreacją 15,7 proc.” – stwierdził.

Jego zdaniem realny wzrost płac utrzyma się w kolejnych kwartałach. Dodał jednak, że za wolniejszą dynamiką tego wzrostu niż w I połowie br. przemawiają słabsze wyniki firm.

„Przy słabszej kondycji finansowej firm pracodawcom coraz trudniej będzie spełniać oczekiwania finansowe pracowników. Szybki monitoring NBP wskazuje, że około 70 proc. firm planuje podwyżki rzędu 5-10 proc. w horyzoncie roku” – zaznaczył analityk PIE.

ING BSK: Stopniowe pogarszanie się sytuacji na rynku pracy

Nowe dane wskazują na stopniowe pogarszanie się sytuacji na rynku pracy, który z opóźnieniem reaguje na słabszą koniunkturę w 2023 i pierwszej połowie 2024 r. Jest to szczególnie widoczne w przetwórstwie oraz administracji – zauważył bank ING BSK w komentarzu do czwartkowych danych GUS.

Zdaniem ekonomisty banku ING BSK Piotra Popławskiego mniejsza skala spadku zatrudnienia niż w maju wynika głównie z efektu bazy, czyli ze spadku zatrudnienia w czerwcu 2023 r., a nie z poprawy sytuacji na rynku pracy.

„Nowe dane wskazują na stopniowe pogarszanie się sytuacji na rynku pracy, który z pewnym opóźnieniem reaguje na słabszą koniunkturę w 2023 i I poł. 2024. Jest to szczególnie widoczne w przetwórstwie oraz administracji. Ograniczenia podażowe, m.in. spadek populacji w wieku produkcyjnym oraz odpływ migrantów, powodują jednak, że rynek pracy pozostaje napięty. Warto odnotować, że wg metodologii Eurostatu Polska ma drugie najniższe bezrobocie w UE. Dodatkowo, seria podwyżek płacy minimalnej oraz dostosowania do wysokiej inflacji z przeszłości powodują, że tempo wzrostu wynagrodzeń utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie” – stwierdził w komentarzu ekonomista ING BSK.

Zwrócił także uwagę na sektorową strukturę zmiany dynamiki wynagrodzeń w ujęciu rocznym między czerwcem i majem. Dodał, że wyraźnie obniżyła się dynamika płac w przetwórstwie (10,5 proc. r/r w czerwcu wobec 11,6 proc. w maju) oraz w budownictwie (12,8 proc. w stosunku do 14,7 proc.).

„(..) zostało to zrekompensowane przez jednorazowy wzrost dynamiki w górnictwie (23,8 proc. vs 7,0 proc.), związany z wypłatą nagród. Sugeruje to, że wraz z wygaśnięciem czynnika jednorazowego, dynamika wynagrodzeń r/r w kolejnym miesiącu może spaść poniżej 11,0 proc. W dalszym horyzoncie, wraz z wygasaniem wpływu tegorocznych zmian płacy minimalnej oraz trudnościami przedsiębiorstw w przerzucaniu rosnących kosztów pracy na finalnych odbiorców, spodziewamy się, że w 2025 r. dynamika wynagrodzeń powróci do poziomów jednocyfrowych” – stwierdził Popławski. (PAP)