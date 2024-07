Z najnowszego Raportu Płacowego Antal 2024 wynika, że najlepiej opłacani specjaliści i menedżerowie mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia, szczególnie w sektorach wymagających kompetencji technicznych i menedżerskich.

Dyrektor ds. informacji (CIO)

Specjaliści pełniący funkcję CIO są jednymi z najlepiej wynagradzanych w sektorze IT. Zarobki na tym stanowisku wahają się od 35 000 do 70 000 zł brutto miesięcznie. Wysokie wynagrodzenia są wynikiem dużej odpowiedzialności związanej z zarządzaniem technologiami informacyjnymi i cyfrową transformacją firm - poinformowano w raporcie.

"Aby wspiąć się na stanowisko CIO, konieczne jest co najmniej 10-15 lat doświadczenia w branży IT oraz posiadanie tytułu magistra w dziedzinie informatyki, zarządzania IT lub pokrewnych. CIO sprawuje piecze nad strategicznymi inicjatywami IT, nadzoruje zespoły technologiczne i odpowiada za cyfrową transformację przedsiębiorstwa. Karierę warto zacząć od stanowisk takich jak administrator systemów, inżynier sieci lub menedżer projektu IT - wskazał Fabian Pietras z firmy Antal.

Dyrektor ds. technologii (CTO)

Pensje specjalistów na stanowisku chief technology officer (CTO) wynoszą od 35 000 do 50 000 zł brutto miesięcznie. Głównym zadaniem CTO jest nadzór nad rozwojem technologii i innowacji."CTO nadzoruje rozwój produktów technologicznych, innowacje i wdrożenia technologiczne w firmie. Aby osiągnąć to stanowisko, warto zacząć jako programista, architekt systemów lub menedżer ds. technologii" - poinformował Pietras.

Dyrektor finansowy (CFO)

Dyrektorzy finansowi (CFO) mogą zarabiać od 30 000 do 40 000 zł brutto miesięcznie. "Na tym stanowisku wymagany jest najczęściej tytułu magistra w dziedzinie finansów, rachunkowości lub ekonomii oraz co najmniej 10 lat doświadczenia w finansach korporacyjnych. Warto rozpocząć karierę jako analityk finansowy, kontroler finansowy lub menedżer ds. rachunkowości" - skomentowała Agnieszka Winiarz z Antala.

Dyrektor ds. badań i rozwoju (R&D)

Dyrektorzy badań i rozwoju (R&D) mogą liczyć na 18 000 do 27 000 zł brutto miesięcznie. Według Romana Zabłockiego z Antala, karierę na tym stanowisku mogą zrobić inżynierowie badawczo-rozwojowi, naukowcy lub menedżerowie projektu w dziale R&D.

Stanowiska związane z AI

Jak wynika z raportu, specjaliści w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), tacy jak AI research scientist czy deep learning engineer, w zależności od doświadczenia zarabiają od 12 000 do 30 000 zł brutto miesięcznie. Jak zauważono, rosnące zapotrzebowanie na technologie AI sprawia, że kompetencje w tym obszarze są wysoko cenione. "Specjaliści AI pracują nad rozwijaniem algorytmów i modeli oraz wdrażaniem ich w różnych aplikacjach" - poinformowała Karolina Giza z Antala.

Dyrektor ds. logistyki

Wśród najlepiej wynagradzanych specjalistów w raporcie wymieniono również dyrektorów ds. logistyki, którzy mogą liczyć na zarobki od 18 000 do 25 000 zł brutto miesięcznie. Szansę na to stanowisko mają koordynatorzy ds. logistyki, specjaliści ds. planowania zapasów lub menedżerowie ds. transportu - wskazali autorzy raportu.

Inżynier ds. bezpieczeństwa IT

Wśród coraz bardziej poszukiwanych na rynku specjalistów, są według raportu inżynierowie ds. bezpieczeństwa IT, którzy zarabiają brutto od 19 000 do 26 000 zł. Wynika to z rosnącej liczby cyberataków, a także dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. Jak wynika z raportu, aby liczyć na karierę na tym stanowisku, warto zacząć pracę jako analityk bezpieczeństwa, administrator systemów lub specjalista ds. sieci.

Menedżer ds. kluczowych klientów (KAM)

W sektorze farmaceutycznym i sprzętu medycznego wynagrodzenia menedżerów ds. kluczowych klientów (KAM) kształtują się na poziomie 15 - 19 tys. zł brutto. Na takie stanowisko wg. specjalistów Antala mają szansę przedstawiciele handlowi, specjaliści ds. obsługi klienta lub koordynatorzy sprzedaży.

Dyrektor operacyjny (COO)

Dyrektorzy operacyjni (COO) zarabiają od 25 do 50 tys. zł brutto miesięcznie. Chcącym objąć takie stanowisko eksperci Antala polecają zdobywać doświadczenie jako kierownik projektu, menedżer ds. operacji lub dyrektor działu.

Kierownik ds. marketingu

Jak wskazano, kierownicy ds. marketingu mogą liczyć na wynagrodzenie od 28 000 do 32 000 zł brutto miesięcznie. Awans na to stanowisko mogą uzyskać - według firmy Antal - specjaliści ds. marketingu, koordynatorzy kampanii reklamowych czy analitycy rynku z doświadczeniem 5-7 lat w branży.

„Raport płacowy” Antal 2024 został przygotowany na podstawie przeprowadzonej analizy płac 4 952 specjalistów i menedżerów uczestniczących w procesach rekrutacyjnych Antal w II półroczu 2023 r. i I półroczu 2024 r. Dane te zostały zweryfikowane i poszerzone o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal w 2023 r., a także wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. (PAP)