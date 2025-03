Polityk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej został zapytany, czy PiS poprze rządowy projekt przewidujący obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Błaszczak odpowiedział, że projekt, który został złożony do Sejmu, "w naszym przekonaniu nie rozwiązuje sprawy, nie rozwiązuje problemu". "Decyzję podejmiemy na sali sejmowej. Uważamy, że sprawa nie rozstrzyga problemu, jaki rzeczywiście jest, chodzi o wsparcie dla małych przedsiębiorstw. To nie jest projekt, który takie wsparcie zagwarantuje" - powiedział.

Szef klubu PiS zauważył też, że projekt ten został zgłoszony przez rząd, ale w koalicji rządzącej nie ma dla niego większości.

Sejm odkłada głosowanie nad składką zdrowotną dla przedsiębiorców

W czwartek posłowie mieli głosować nad projektem ustawy obniżającym od 2026 r. składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Wprowadza on dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Rano sejmowe komisje zarekomendowały odrzucenie poprawek Konfederacji oraz wniosku Lewicy o odrzucenie projektu. Projekt nie znalazł się jednak w harmonogramie głosowań.

Szef Komisji Finansów Publicznych Janusz Cichoń (KO) powiedział PAP, że sprawozdanie komisji z czwartkowego posiedzenia zostało przekazane do Prezydium Sejmu, a brak projektu ws. składki zdrowotnej w bloku głosowań może wynikać z kwestii technicznych. Dodał, że nie ma pośpiechu i projekt może poczekać na następne posiedzenie Sejmu.

Kto przeciw obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców?

Kilka dni temu minister zdrowia Izabela Leszczyna (KO) zapowiedziała, że na pewno nie zagłosuje za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Dodała, że jest po rozmowach z MF i jej zdaniem NFZ "z pewnością tego nie udźwignie". Jak dodała, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, a wiek senioralny często wiąże się z występowaniem wielu chorób i oznacza to częste korzystanie z systemu ochrony zdrowia.

Także szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska podkreśliła, że klub Lewicy - jako jedyna odpowiedzialna w tej sprawie siła polityczna - od początku krytykował projekt nowelizacji. "Powiedzieliśmy, że nie zagłosujemy za tym rozwiązaniem, które wyjmuje pieniądze z funduszy opieki zdrowotnej, zamiast te fundusze do niej przynosić. I będziemy to robić konsekwentnie, jeżeli będą podejmowane kolejne próby wprowadzenia tego nieodpowiedzialnego rozwiązania" - zapowiedziała posłanka.

Ilu przedsiębiorców zyska na reformie składki zdrowotnej?

Według resortu finansów, na reformie zyska ok. 2,45 mln przedsiębiorców; wyższe składki niż obecnie mieliby zapłacić podatnicy o największych przychodach rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Według oceny skutków regulacji w 2026 r. wpływy ze składki zdrowotnej miałby się zmniejszyć o 5 mld 854 mln zł.

Jest to druga rządowa inicjatywa dotycząca obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W listopadzie 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację likwidującą obowiązek naliczania składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych, np. aut, i obniżenie minimalnej podstawy jej wymiaru do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wówczas Leszczyna podczas głosowania w Sejmie wykonała unik – nie wzięła w nim udziału. Wcześniej mówiła dziennikarzom, że trudno oczekiwać, by jako szefowa resortu zdrowia popierała propozycje prowadzące do uszczuplenia budżetu NFZ.