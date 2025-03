Pakiet Ratunkowy dla Pomocy Społecznej - to m.in. duża podwyżka

Trwa dyskusja dotycząca warunków pracy i płacy pracowników pomocy społecznej. Choć od lipca 2024 roku otrzymują oni 1000 złotych miesięcznie dodatku motywacyjnego, to w żadnym stopniu nie rozwiązuje to problemów, z którymi boryka się ta grupa zawodowa. Dlaczego? Choćby dlatego, że dodatek, o którym mowa otrzymała jedynie część pracowników, a sama forma – dodatek zamiast podwyżki – nie jest korzystna z punktu widzenia uprawnień pracowniczych. To dlatego dyskusja o problemach nie cichnie, a w przestrzeni publicznej pojawiają się nowe propozycje rozwiązań, których wprowadzenie mogłoby choćby częściowo poprawić sytuację pracowników zatrudnionych w systemie pomocy społecznej. Niedawno informowaliśmy o tym, że Związek Powiatów Polskich domaga się zapewnienia dodatków motywacyjnych wszystkim pracownikom zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie oraz w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności i chce rozmawiać z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nowelizacji przepisów w tym zakresie. Tymczasem swoją propozycję przedstawiła też Związkowa Alternatywa. Ta propozycja to „Pakiet Ratunkowy dla Pomocy Społecznej”. Obejmuje on sześć obszarów związanych z warunkami zatrudnienia pracowników socjalnych.

Wzrost płac, urlop regeneracyjny i szkolenia dla pracowników

Podstawowa zmiana, która miałaby zajść, to wzrost płac o 50 proc. To uczyniłoby pracę w pomocy społecznej konkurencyjną płacowo i nie tylko przyciągnęłoby do pracy młodych ludzi, ale również zatrzymałoby odpływ wykwalifikowanej kadry. Oprócz wzrostu wynagrodzenia zaproponowano też 2,5 razy wyższe stawki za pracę w weekendy oraz 1000 złotych dodatku dla wszystkich pracowników zatrudnionych w systemie pomocy społecznej. Kolejna propozycja to wprowadzenia prawa do 3-miesięcznego urlopu regeneracyjnego po 7 latach pracy w zawodzie. Pracownicy mieliby mieć również zagwarantowany dostęp do darmowych certyfikowanych szkoleń. Zgodnie z prognozami GUS w 2050 roku w Polsce będzie około 14 milionów osób starszych. To dlatego polityka senioralna jest obecnie niezwykle istotnym elementem polityki społecznej. Biorąc to pod uwagę, trzeba zahamować odpływ pracowników z sektora pomocy społecznej i zwiększyć atrakcyjność pracy w tym sektorze.

Co na to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Poinformowało, że w resorcie pracuje Zespół ds. reformy systemu pomocy społecznej, który rozważa m.in. sytuację pracowników pomocy społecznej, a w szczególności kwestie związane z ich wynagradzaniem. Rozważy on również możliwość wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań.

Przypomnijmy, że program na lata 2024–2027, w ramach którego niektórym pracownikom pomocy społecznej przyznano dodatek motywacyjny został zaadresowany tylko do pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a jego celem jest wsparcie pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w:

ośrodkach pomocy społecznej,

powiatowych centrach pomocy rodzinie,

centrach usług społecznych,

placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,

ośrodkach interwencji kryzysowej,

ośrodkach wsparcia (ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy).