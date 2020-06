W najnowszym sondażu Insa-Meinungstrend przeprowadzanym na zlecenie dziennika "Bild" gotowość głosowania na SPD zadeklarowało 16 proc. respondentów, a na Zielonych 17 proc. W porównaniu z sondażem sprzed tygodnia socjaldemokraci zyskali jeden punkt procentowy, a Zieloni półtora punktu stracili.

Poparcie dla liberalnej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) wzrosło o jeden punkt procentowy do 7 proc., a dla prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) o pół punktu procentowego do 10,5 proc. Notowania postkomunistycznej Lewicy obniżyły się o pół punktu procentowego, do 8 proc.

Nie uległo natomiast zmianie wynoszące nadal 36,5 proc. poparcie dla chadeckiego bloku CDU/CSU, które wysuwa go daleko przed wszystkie pozostałe niemieckie ugrupowania polityczne.

Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się już teraz, SPD mogłaby ponownie utworzyć z CDU/CSU większościową koalicję rządową, która dysponowałaby łącznie 52,5 proc. głosów. W przypadku ewentualnego sojuszu chadecji z Zielonymi byłoby to 53,5 proc.

Najnowszy sondaż Insa-Meinungstrend przeprowadzono w dniach od 26 do 29 czerwca wśród 2051 osób. (PAP)

