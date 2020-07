RPA jest obecnie nowym ogniskiem zakażeń na świecie - pisze agencja AP.

Faktyczna liczba przypadków w zamieszkanej przez 1,3 mld ludzi Afryce jest jednak nieznana, gdyż aż w 54 krajach wciąż występują poważne niedobory materiałów do testowania wirusa.

"Mamy do czynienia z ogromnym problemem, prawdziwym kryzysem dostępu" – mówiła w zeszłym tygodniu szefowa biura regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Afryce Matshidiso Moeti.

Jak dotąd testy przeprowadzano głównie w stolicach państw, podczas gdy infekcje w wielu przypadkach rozprzestrzeniły się poza nimi.

Według informacji WHO systemy opieki zdrowotnej w krajach afrykańskich są nadal najsłabiej finansowane na świecie i cierpią na niedobór personelu - od wybuchu pandemii ponad 2 tys. pracowników służby zdrowia zostało zakażonych SARS-CoV-2. Tylko w tym tygodniu część pracowników służby zdrowia w Nigerii, Zimbabwe, Kongo i Sierra Leone rozpoczęła strajk lub demonstrowała, domagając się odpowiedniego sprzętu ochronnego do walki z koronawirusem czy lepszego wynagrodzenia.

Z danych WHO wynika, że na kontynencie afrykańskim na 1000 osób przypada tylko 2,2 pracowników służby zdrowia i 0,3 lekarzy.

Eksperci ostrzegają, że nawet jeśli do poszczególnych państw afrykańskich zostanie dostarczony potrzebny sprzęt, taki jak respiratory, to kolejnym wyzwaniem pozostaje kwestia wystarczającej liczby przeszkolonych pracowników do ich obsługi.

AP zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy w Afryce zdiagnozowano ok. 508 tys. zakażonych, coraz więcej krajów decyduje się na ponowne otwarcie przestrzeni powietrznej dla połączeń komercyjnych ze względu na złą sytuację gospodarczą. Zamknięcie granic na kilka miesięcy dało czas na przygotowanie się do pandemii, ale zaszkodziło w dostarczaniu tak bardzo potrzebnej pomocy humanitarnej - podkreśla AP. (PAP)

