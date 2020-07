Według początkowego planu program wsparcia wypłat pensji dla pracowników firm dotkniętych pandemią koronawirusa miał wygasnąć 30 września, ale druga fala pandemii przetaczająca się od czerwca przez stan Wiktoria skłoniła władze do rewizji planu.

Premier Scott Morrison zapowiedział jednak, że skala pomocy zostanie zredukowana po wygaśnięciu obecnego programu we wrześniu. Państwo wypłaca obecnie pracownikom firm 1,5 tys. AUD co dwa tygodnie. Od października będzie to 1200 AUD, zaś od stycznia 2021 r. - 1000 AUD. Mniejsze kwoty będą otrzymywać również osoby pracujące nie na cały etat. O ponad połowę zmniejszeniu ulegną również zasiłki dla bezrobotnych.

"Pomoc musi być zmniejszona i musimy nauczyć się pracować bez niej, bo ona nie jest trwała, nie może być na stałe" - podkreślił Morrison.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego z powodu pandemii Australia zanotuje w tym roku pierwszą recesję od prawie 30 lat. Spadek PKB ma wynieść ok. 4,5 proc. (PAP)

