Od niedzieli wszyscy podróżni przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii z Hiszpanii będą zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny - poinformowało w sobotę brytyjskie ministerstwo transportu. To efekt rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w Hiszpanii.

Wcześniej o takiej decyzji poinformowały władze Szkocji i Irlandii Północnej. Obowiązek kwarantanny wejdzie w życie o północy z soboty na niedzielę, zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu decyzji. W wyniku postanowień władz Hiszpania zostaje zdjęta z listy krajów zwolnionych z obowiązku odbywania kwarantanny. Jednocześnie brytyjski resort spraw zagranicznych odradził podróże do Hiszpanii. Zmiana jest konsekwencją rosnącej liczby zakażeń w Hiszpanii. Zwiększoną liczbę zakażeń zanotowano m.in. w Barcelonie, Saragossie i Madrycie. W Katalonii miejscowe władze zdecydowały w sobotę o zamknięciu dyskotek. W ciągu ostatniego tygodnia w całym kraju zanotowano ponad 11 tys. nowych przypadków Covid-19. W odpowiedzi na działania brytyjskich władz rzeczniczka hiszpańskiego MSZ stwierdziła, że rozumie ich decyzje, lecz podkreśliła, że Hiszpania jest "bezpiecznym krajem", z odizolowanymi i kontrolowanymi ogniskami infekcji. (PAP) osk/ kar/