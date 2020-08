Odpowiedzią na to, jak powiedział prezydent, stało się m.in. dążenie do dywersyfikacji źródeł surowców. Jak wskazał Łukaszenka, z powodu sporów naftowych z Rosją Białoruś straciła 1,5 mld rubli białoruskich (ok. 540 mln euro).

Jednocześnie Łukaszenka podkreślił, że Rosja zawsze byłai będzie najbliższym sojusznikiem Białorusi. Jego zdaniem jednak niepotrzebnie zamieniła „bratnie stosunki na partnerskie”.

W Pałacu Republiki w Mińsku, gdzie prezydent wygłasza orędzie, zgromadziło się ponad 2,5 tys. ludzi. Początkowo miało się ono odbyć w kwietniu, jednak zostało przełożone z powodu pandemii koronawirusa.

W niedzielę na Białorusi odbędą się wybory prezydenckie, w których Łukaszenka ubiega się o szóstą kadencję.

"Rosyjscy najemnicy byli skierowani specjalnie na Białoruś"

Rosyjscy najemnicy byli skierowani specjalnie na Białoruś – powiedział we wtorek prezydent Alaksandr Łukaszenka o 33 zatrzymanych na terytorium jego kraju Rosjanach, którzy – według władz w Mińsku - są członkami tzw. Grupy Wagnera.

„Ci ludzie byli skierowani specjalnie na Białoruś. Otrzymali rozkaz: czekać. Bilety do Stambułu to była legenda” – oświadczył Łukaszenka o zatrzymanych na Białorusi wagnerowcach.

Według władz białoruskich zamierzali oni zorganizować zamieszki i zdestabilizować kraj przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi.

„Nie kłamcie!” – krzyczał wygłaszając orędzie do narodu i parlamentu Łukaszenka, adresując swoje słowa zapewne do strony rosyjskiej. Jak powiedział, otrzymywał sprzeczne informacje: „Najpierw mówiono, że mężczyźni mieli lecieć do Stambułu, potem – do Wenezueli, a potem – już sami nie wiedzieli gdzie”.

Według Łukaszenki ostatnio pojawiła się informacja, że na terytorium Białorusi przerzucono kolejny oddział najemników. „My musimy teraz, w czasie zbiorów, biegać po lasach i ich łapać. Wszystkich wyłapiemy” - zapewnił. (PAP)