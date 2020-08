Odpowiedzią na to, jak powiedział prezydent, stało się m.in. dążenie do dywersyfikacji źródeł surowców. Jak wskazał Łukaszenka, z powodu sporów naftowych z Rosją Białoruś straciła 1,5 mld rubli białoruskich (ok. 540 mln euro).

Jednocześnie Łukaszenka podkreślił, że Rosja zawsze byłai będzie najbliższym sojusznikiem Białorusi. Jego zdaniem jednak niepotrzebnie zamieniła „bratnie stosunki na partnerskie”.

W Pałacu Republiki w Mińsku, gdzie prezydent wygłasza orędzie, zgromadziło się ponad 2,5 tys. ludzi. Początkowo miało się ono odbyć w kwietniu, jednak zostało przełożone z powodu pandemii koronawirusa.

W niedzielę na Białorusi odbędą się wybory prezydenckie, w których Łukaszenka ubiega się o szóstą kadencję. (PAP)