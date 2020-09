„Nic tylko siąść i płakać” - mówi PAP Lalita Choudhary nie kryjąc złości. „Jeszcze niedawno cebula była po 35 rupii (1,1 zł), a teraz po 150 rupii (4,7 zł) za kilogram. Kogo na to stać?” - dodaje.

W poniedziałek 14 września Indie wprowadziły zakaz eksportu cebuli, gdy, jak pisze „The Indian Express”, jej cena w hurcie przekroczyła „psychologiczną” barierę 30 rupii indyjskich (1,5 zł) za kg. Uprawy warzywa mocno ucierpiały podczas bardziej obfitych deszczów monsunowych w sierpniu w centralnych Indiach.

Według dziennika „The Kathmandu Post” Nepal sprowadza 80 proc. spożywanej cebuli od południowego sąsiada. Brak warzywa w kuchni psuje humory Nepalczyków przed nadchodzącymi jesiennymi świętami. „Nie wiem, jak można gotować bez cebuli? Nic wtedy nie smakuje, tak jak powinno” - mówi Lalita, której poglądy kulinarne podzielają również mieszkańcy Bangladeszu.

„Musiałam powiedzieć mojemu kucharzowi, że nie mam innej opcji, niż zjeść posiłek bez cebuli” - „The Indian Express” przypomina wypowiedź premier Bangladeszu Hasiny Wazed podczas wizyty w Indiach w październiku 2019 r., gdy podobny kryzys dotknął region.

„Zwracam się do Indii z prośbą, by poinformowała nas wcześniej, przed podjęciem takiej decyzji. W końcu jesteśmy sąsiadami” - premier wypominała gospodarzom. Cena warzywa wzrosła wtedy 7,5 raza niemal do 300 taka (13 zł) za kg. Obecnie kosztuje już cztery razy więcej niż 13 września - 120 taka (5,2 zł) za kg.

Reklama

Władze Bangladeszu w trybie awaryjnym zamówiły 11 tys. ton warzywa m.in. z Turcji i Chin, a nawet Pakistanu, z którym stosunki są wciąż napięte od wojny wyzwoleńczej w 1971 r. Transport cebuli ma jednak dotrzeć do kraju w październiku.

Sprawa jest na tyle poważna, że jak informuje „Dhaka Tribune”, w poniedziałek ministerstwo spraw zagranicznych Bangladeszu w nocie dyplomatycznej wyraziło „głębokie zaniepokojenie” nagłym zakazem. Ministerstwo zaznaczyło, że decyzja „podkopuje” relacje między dwoma przyjaznymi sobie państwami.

„Jeśli jest porozumienie między przyjaznymi sobie krajami o informowaniu przed podjęciem takiej decyzji, należy się do tego zastosować” - powiedziała gazecie „The Daily Star” prof. Lailafur Yasmin z departamentu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Dakce. „W przeciwnym razie łatwo można zakwestionować poziom tej przyjaźni” - podkreśliła.

„Hindustan Times” w komentarzu redakcyjnym ostrzega, że dla premier Hasiny Wazed kolejna wpadka z drogą cebulą może być dotkliwa politycznie. Opozycja kwestionuje również najlepsze od wielu lat stosunki z Indiami, na rzecz mocniejszego zwrotu w stronę Chin.

„Chiny są coraz lepiej postrzegane przez sąsiadów Indii, czyli Nepal i Bangladesz” - tłumaczy PAP Suman Mandal, ekspert z Uniwersytetu Jawaharlala Nehru w Delhi. Przypomina, że Indie przez dziesięciolecia mieszały się w wewnętrzną politykę słabszych ekonomicznie sąsiadów. „Włączając w to np. blokady ekonomiczne Nepalu” - zauważa.

Rządzący Nepalem komuniści coraz śmielej dopuszczają Chiny do inwestycji w infrastrukturę kraju, przede wszystkim w drogi i hydroelektrownie, które wcześniej były niemal wyłącznie indyjską domeną.

Bangladesz w lipcu br. zaprosił Państwo Środka do udziału w 9 projektach infrastrukturalnych o wartości 6,4 mld USD, w tym rozbudowie portu morskiego. Według danych rządowych w 2019 r. Chiny były największym inwestorem zagranicznym w tym kraju, podczas gdy Indie znalazły się na ósmym miejscu.