Jak podkreśliła przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego Berit Reiss-Andersen, Światowy Program Żywnościowy został doceniony "za swoją pracę na rzecz zwalczania głodu i wkład w możliwość zaistnienia pokoju na obszarach objętych konfliktem".

"Pandemia koronawirusa spowodowała, że więcej ludzi głoduje. Sytuacja pogarsza się w takich krajach, jak Jemen, Kongo, Nigeria, Sudan Południowy i Burkina Faso, a kombinacja choroby i głodu jest szczególnie niebezpieczna" - podkreśliła Reiss-Andersen, dodając, że "do czasu wynalezienia szczepionki żywność jest najlepszą szczepionką na chaos".

Według niej konieczne są konkretne działania, a międzynarodowa solidarności i wielostronna współpraca wydaje się bardziej potrzebna. "Podczas tej pandemii Światowy Program Żywnościowy wykazał imponującą zdolność do zintensyfikowania swoich działań" - stwierdziła Reiss-Andersen.

Przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego wskazała, że głód jest wykorzystywany jako broń i że istnieje związek między głodem a konfliktem zbrojnym, nazywając tę zależność "błędnym kołem". "Wojny i konflikty mogą prowadzić do przerw w dostawach żywności, tak jak głód i brak bezpieczeństwa żywnościowego może doprowadzić do wybuchu ukrytych konfliktów. Nigdy nie osiągniemy celu, jakim jest likwidacja głodu, jeśli nie zakończymy również wojen i konfliktów zbrojnych" - oświadczyła Reiss-Andersen.

W jej opinii Pokojowa Nagroda Nobla dla Światowego Programu Żywnościowego to "wezwanie do państw, aby organizacja otrzymywała wyższe dotacje". "My, którzy żyjemy w zachodnich społeczeństwach, nie doświadczyliśmy ani nie widzieliśmy głodu. Ważne jest, aby zwiększyć świadomość. Wszystkie kraje na świecie muszą przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego" - podkreśliła.

Światowy Program Żywnościowy to powstała w 1963 roku w ramach programu "Pokarm dla pokoju" agencja ONZ i największa na świecie organizacja humanitarna, której celem jest walka z głodem i ubóstwem. W 2019 roku organizacja pomogła blisko 100 mln ludzi w 88 krajach dotkniętymi niedoborami żywności oraz głodem.

Tegoroczna uroczystość ogłoszenia Pokojowej Nagrody Nobla z powodu restrykcji epidemicznych odbywała się niemal przy pustej sali Instytutu Nobla w Oslo. Nieliczni zgromadzeni dziennikarze musieli zachować odstęp i zasłonić twarze maseczkami.