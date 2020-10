Yves Van Laethem podkreślił, że choć w Belgii nastąpił pewien spadek wzrostu liczby nowych zakażeń Covid-19, to w przypadku hospitalizacji pacjentów nie widać spowolnienia.

"Wskaźnik hospitalizacji podwaja się co 8 dni. Powinniśmy przekroczyć próg 1000 pacjentów na intensywnej terapii w ciągu 4 dni, do końca tygodnia. Jeśli nie zmodyfikujemy tej krzywej swoim zachowaniem, powinniśmy w ciągu 15 dni mieć 2000 pacjentów na intensywnej terapii, co jest naszą maksymalną pojemnością” - powiedział cytowany przez RTL.

Dodał, że władze martwi to, że chociaż wskaźnik infekcji jest nadal znacząco wysoki wśród osób w wieku od 20 do 30 lat, choruje coraz więcej osób starszych.

Liczba infekcji i hospitalizacji w Belgii z powodu Covid-19 cały czas rośnie. Między 19 października a 25 października każdego dnia hospitalizowano średnio 468 pacjentów z koronawirusem, co stanowi 85-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim tygodniem - informują belgijskie media.

Obecnie w szpitalach przebywa łącznie 4827 pacjentów z koronawirusem, z których 757 znajduje się na oddziale intensywnej terapii. 384 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)