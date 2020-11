MSZ poinformowało w czwartkowym komunikacie, że głównymi tematami czwartkowej nieformalnej wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE była dyskusja z ministrem spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej oraz wsparcie UE dla multilateralizmu jako istotnego elementu porządku międzynarodowego.

Resort wskazał, że w ramach spraw bieżących, ministrowie omówili także m.in. obecną sytuację na Białorusi.

Podczas dyskusji na ten temat minister Rau zauważył, że niedawne zabójstwo młodego uczestnika demonstracji w Mińsku - Ramana Bondarenki pokazało, w jak dramatycznym kierunku rozwija się sytuacja w tym kraju.

"UE musi jasno zasygnalizować, że nie będzie zgody na brutalne użycie siły" – stwierdził szef polskiej dyplomacji, wyrażając zadowolenie z konsensusu politycznego dotyczącego zasadności pilnego przyjęcia kolejnego pakietu sankcji.

Jednocześnie wyraził oczekiwanie, że Komisja Europejska wkrótce przedstawi kompleksowy plan wsparcia gospodarczego dla demokratycznej Białorusi, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z 2 października 2020 r.

Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell zapowiedział w czwartek na konferencji prasowej, że Unia Europejska przygotuje sankcje wobec szefów firm i samych przedsiębiorstw bliskich władzom Białorusi w odpowiedzi na represje w tym kraju.

W miniony piątek UE potępiła doprowadzenie do śmierci Bandarenki. Jak napisał w oświadczeniu rzecznik szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella, 12 listopada Bandarenka zmarł po kilkugodzinnej operacji w szpitalu w Mińsku z powodu poważnych obrażeń "spowodowanych według doniesień brutalnością ubranych po cywilnemu policjantów". Dodał, że Unia Europejska składa najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim Bandarenki.

"UE solidaryzuje się ze wszystkimi Białorusinami, którzy ucierpieli i nadal cierpią z rąk białoruskich władz w następstwie sfałszowanych wyborów prezydenckich z 9 sierpnia. UE nadal zdecydowanie potępia przemoc, jaką władze Białorusi stosują wobec pokojowych demonstrantów, osób zaangażowanych w ruch prodemokratyczny, niezależnych mediów, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i zwykłych obywateli Białorusi" - podkreślił rzecznik.

Do śmiertelnego w skutkach pobicia doszło w Mińsku, gdzie zamaskowani mężczyźni zaczęli zdejmować wywieszone biało-czerwono-białe flagi, używane przez środowiska opozycyjne. Kiedy Bandarenka coś do nich powiedział, został mocno popchnięty przez jednego z nich, a następnie pobity przez dwóch mężczyzn. Został zawieziony na komisariat, skąd karetka pogotowia zabrała go do szpitala. Mimo operacji jego stan się nie poprawił i Bandarenka zmarł.

Na Białorusi od wyborów prezydenckich 9 sierpnia trwają protesty, których uczestnicy domagają się ustąpienia Łukaszenki.(PAP)

autor: Monika Zdziera

