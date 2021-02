Burmistrz Berlina Michael Mueller wezwał przed spotkaniem w liście do kanclerz Merkel, aby "sporządzono w krótkim czasie narodowy plan szczepień". Aby osiągnąć cel, jakim jest złożenie oferty szczepień wszystkim chętnym do zaszczepienia się do 21 września, niezbędna jest konkretna mapa drogowa" - dziennik "Bild" cytuje fragment listu. Mueller, który jest przewodniczącym Konferencji Premierów, domaga się "przeglądu potencjałów i potrzeb w zakresie zwiększania zdolności produkcyjnych" szczepionek.

Współprzewodniczący SPD Norbert Walter-Borjans przed szczytem ostro skrytykował producentów szczepionek: "Jestem zszokowany brakiem wrażliwości i poczucia odpowiedzialności wśród niektórych producentów", powiedział portalowi RND". Działania producentów szczepionek głęboko mnie irytują. Jakimi są menadżerami, skoro w środku kryzysu społecznego cofają obietnice bez mrugnięcia okiem?" - zastanawia się Borjans.

Federalny Minister Zdrowia Jens Spahn nie ma jednak pewności, czy na dzisiejszym posiedzeniu uda się podjąć konkretne decyzje.

"Wartością samą w sobie jest wspólne działanie rządu federalnego i rządów krajów związkowych, wspólne zrozumienie, wspólny cel, wspólny realistyczny pogląd na to, co działa, a co nie" - powiedział minister Spahn dziennikowi "Bild” - "nie musimy od razu o wszystkim decydować".

W wideokonferencji wezmą również udział przedstawiciele producentów szczepionek oraz Komisji Europejskiej.