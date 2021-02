"Zawsze byliśmy przekonani, że stacjonowanie wojsk amerykańskich w Niemczech służy europejskiemu i transatlantyckiemu bezpieczeństwu i leży w naszym wspólnym interesie" - oświadczył rzecznik.

Niemcy bardzo doceniają dziesięciolecia współpracy z amerykańskimi siłami zbrojnymi i jest "to część transatlantyckiej, żywej przyjaźni" - podkreślił Seibert.

Prezydent Biden zapowiedział w czwartek, że plany wycofania 12 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec, opracowane za prezydentury Donalda Trumpa, zostaną wstrzymane. Dodał, że dopóki nie zostanie zakończony dokładny przegląd rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy na świecie, nie będzie wycofywania wojsk.

Trump zapowiedział częściowe wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec w czerwcu 2020 roku. Uzasadniał to m. in. zbyt niskimi wydatkami obronnymi partnera z NATO. Zgodnie z planem jedna trzecia z 36 tys. żołnierzy stacjonujących w Niemczech miała zostać odesłana do USA lub przeniesiona do innych europejskich krajów NATO, m.in. do Polski.