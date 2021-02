"Musimy być świadomi warunków, jakie istnieją" - zaznaczył Loefven, odnosząc się do opóźnień w dostawach preparatów przez ich producentów.

Według minister ds. socjalnych Leny Hallengren, "jeśli otrzymamy obiecane szczepionki, mamy możliwość osiągnięcia celu". Początkowo rząd zakładał, że ok. 6 mln dorosłych Szwedów zostanie zaszczepionych przeciw Covid-19 do Midsommar, tj. Święta Lata, obchodzonego 26 czerwca. Nowy termin to 5 lipca. "Te 10 dni może okazać się kluczowe" - uważa Hallengren.

Tymczasem według władz wielu regionów również początek lipca może okazać się trudny do realizacji. Władze prowincji Halland w południowej Szwecji po raz kolejny przesunęły rozpoczęcie szczepień osób w wieku 18-65 lat z końca kwietnia na początek maja. Z powodu braku preparatów wciąż nie zaszczepiono wszystkich grup priorytetowych: mieszkańców domów opieki oraz służby zdrowia.

Koordynator ds. szczepień regionu Vaestmanland (środkowa Szwecja) Jonas Ekstroem przyznał w rozmowie z agencją TT, że "możliwości przeprowadzenia szczepień są znacznie większe niż liczba podawanych dawek". Tygodniowo szczepionki otrzymuje 5 tys. osób, a mogłoby 25 tys.

Wcześniej na brak preparatów zwracały uwagę największe regiony: Skania oraz Sztokholm.

W Szwecji do czwartku co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało 525 850 osób, a obie 152 569.

W środę Hallengren poinformowała również, że rząd rozpoczął pracę nad ustawodawstwem umożliwiającym częściowe lub całkowite zamknięcie społeczeństwa. Do tej pory rząd nie miał prawnej możliwości zamykania sklepów czy restauracji.

Przepisy, które mają gotowe pod koniec lutego, pozwolą na ich szybkie wprowadzenie w przypadku "zwiększonego ryzyka wystąpienia trzeciej fali". O tym, że w Szwecji po raz pierwszy od początku stycznia wzrosła liczba nowych zakażeń, poinformowano we wtorek.

W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Szwecji 4233 nowe przypadki koronawirusa, łączna liczba to 622 102. Na Covid-19 zmarły kolejne 82 osoby. Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 12 569.