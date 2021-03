Dostawa ma pomóc w rozpędzeniu akcji szczepień w Australii, która przebiega znacznie poniżej oczekiwań z powodów organizacyjno-logistycznych, a także problemów z importem szczepionek z Europy.

Australijski koncern CSL-Sequirus ma łącznie wyprodukować ok. 50 mln dawek szczepionki AstraZeneki, co powinno wystarczyć dla wszystkich mieszkańców 25-milionowego kraju. Pierwotnie rozpoczęcie produkcji planowano na drugi kwartał br., ale proces przyspieszono w reakcji na zamieszanie i europejskie spory z koncernem AstraZeneca.

Według planów CSL ma produkować 1 mln dawek preparatu każdego tygodnia w dwóch fabrykach pod Melbourne. Dotychczas wytworzono już cztery partie po 832 tys. dawek, z czego na razie jedna została zaaprobowana przez TGA. Każda kolejna będzie wymagała osobnej akceptacji przez agencję.

Z powodu późnego startu kampanii szczepień i problemów z dostawami preparatów w Australii zaszczepiło się dotąd jedynie niecałe 160 tys. osób, a łącznie zaadministrowano 295 tys. dawek. To znacznie poniżej pierwotnie zakładanego celu; pierwotny zakładał zaszczepienie 4 mln osób do końca marca.

Od poniedziałku ruszyła nowa faza szczepień, "1b", w ramach której preparat otrzymują seniorzy mający powyżej 70 lat , Aborygeni, a także osoby z chorobami zwiększającymi ryzyko powikłań. W fazie 1a, która jeszcze się nie zakończyła, szczepieni byli medycy z pierwszej linii frontu i rezydenci domów opieki.

Jak pisze "The Guardian", problem leży m.in. w dystrybucji szczepionek do lekarzy rodzinnych, o których opiera się akcja szczepień. Niektórzy z nich mieli otrzymywać dotąd jedynie 40 dawek tygodniowo, zaś do innych dostawy w ogóle nie doszły. Były też problemy z systemem rezerwacji wizyt przez internet. Mimo kłopotów, minister zdrowia Greg Hunt wyraził nadzieję, że do końca drugiego kwartału uda się zaszczepić wszystkich Australijczyków z obecnej grupy.

Jednocześnie sytuacja epidemiczna w kraju od miesięcy pozostaje dobra; notowane są jedynie pojedyncze, w większości "importowane" przypadki. Od początku pandemii w kraju wykryto 29 tys. zakażeń i zmarło 909 osób. (PAP)

