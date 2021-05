Według doniesień QNA, decyzję o zatrzymaniu ministra podjął prokurator generalny kraju po "przeglądzie dokumentów dotyczących przestępstw związanych z sektorem publicznym, takich jak szkody dla środków publicznych, wykorzystywanie swojego stanowiska i nadużycie władzy".

Nie podano więcej szczegółów.

Al-Emadi sprawował swoje stanowisko od 2013 r. Jak notuje portal katarskiej telewizji al-Dżazira, został on uznany najlepszym ministrem roku 2020 na Bliskim Wschodzie przez czasopismo "The Banker" należące do "Financial Times". Polityk był też w zarządzie państwowego funduszu inwestycyjnego QIA.

Według cytowanych przez agencję AFP dyplomatów, zatrzymanie ministra było zaskoczeniem. Al-Emadi jest najwyżej postawioną osobą aresztowaną za korupcję podczas panowania obecnego emira Kataru Tamima ibn Hamada al-Saniego, który sprawuje władzę od 2013 r.