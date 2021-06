TASS, cytując agencję Kyodo, powołującą się na źródła, pisze, że statek aresztowano, by nie dopuścić do jego powrotu do Rosji. Jak twierdzi sąd, utrudniłoby to negocjacje w sprawie wypłaty odszkodowania japońskiej stronie.

W minioną środę w pobliżu portowego miasta Monbetsu-shi (wyspa Hokkaido) na Morzu Ochockim doszło do zderzenia rosyjskiego trawlera "Amur" i japońskiego kutra "Hokka-Maru 8". Po zdarzeniu wyłowiono dwóch członków 5-osobowej załogi japońskiej jednostki, która się wywróciła. Życie straciło trzech Japończyków.

Do incydentu doszło na Morzu Ochockim w japońskiej strefie gospodarczej. Rosyjski trawler został następnie odholowany do portu Monbetsu. (PAP)