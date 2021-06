W poniedziałek prezydent Andrzej Duda weźmie udział w szczycie NATO w Brukseli. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił w rozmowie z PAP, że istotą poniedziałkowego spotkania liderów państw NATO będzie to, że jest to okazja do "wysłuchania osobiście koncepcji polityki bezpieczeństwa nowej administracji amerykańskiej".

"To będzie najważniejszy element w sensie dyplomatycznym tego szczytu" - powiedział Szczerski. Jak zaznaczył, "będzie to krótkie, kilkugodzinne spotkanie; pełnoprzeglądowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, taki jak warszawski w 2016 r., jest planowany na przyszły rok".

Minister zaznaczył, że szczyt NATO będzie trzecim wielostronnym spotkaniem z udziałem zarówno prezydenta Dudy, jak i prezydenta USA Joe Bidena. "Pierwsze dwa odbyły się online z powodu pandemii - szczyt klimatyczny zwołany z inicjatywy prezydenta Bidena oraz szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO na zaproszenie prezydenta Dudy i prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa" - powiedział Szczerski. Jak dodał, atutem poniedziałkowego spotkania w Brukseli jest to, że będzie ono miało charakter bezpośredni.

"Czekamy na to, jaką koncepcję bezpieczeństwa przedstawi strona amerykańska. Oczekujemy, że będzie w niej bardzo wyraźne podniesione to, o czym administracja prezydenta Bidena mówiła już wcześniej, czyli sprawa kontynuowania, a nawet wzmocnienia zaangażowania amerykańskiego w bezpieczeństwo Europy, w tym wschodniej flanki NATO. Takie było też przesłanie prezydenta Bidena na szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki. Oczekujemy, że zostanie to potwierdzone na szczycie NATO w Brukseli" - dodał minister.

Po drugie, zaznaczył, "ważne jest, by sojusznicy potwierdzili wolę kontynuowania działań zmierzających do adaptacji Sojuszu do nowych wyzwań w oparciu o bezpieczeństwo terytoriów państw NATO z uwzględnieniem strategii 360 stopni". "Po decyzji o wycofaniu się NATO z Afganistanu wracamy do bazowych obowiązków Sojuszu, czyli skupienia się nie tyle na misjach poza terytorium NATO, a raczej na zdolności do obrony i odstraszania w ramach terytorium Sojuszu" - powiedział Szczerski.

Jak dodał, ważne jest, by podkreślono, że "status bezpieczeństwa wszystkich członków NATO jest identyczny i NATO powinno być w takim samym stopniu zaangażowane w bezpieczeństwo całości swego terytorium".

"Adaptację Sojuszu do nowych wyzwań widzimy też jako rozbudowywanie zdolności obronnych na wschodniej flance. Z naszego punktu widzenia jest istotne, by potwierdzona została fundamentalna waga wyzwań, które są za wschodnimi granicami Sojuszu, gdzie sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana" - powiedział minister. Zaznaczył, że "ostatnie prowokacyjne manewry Rosji wokół Morza Czarnego oraz wydarzenia na Białorusi pokazują, że granica wschodnia NATO jest dziś bardzo wrażliwa".

"Liczymy też na to, że uda się podtrzymać w NATO wolę poszerzania Sojuszu. Uważamy, że NATO powinno dać jasny sygnał, że jest gotowe do tego, by rozszerzać swój skład o nowe kraje i że ten mechanizm nie może być zakładnikiem innych procesów. To musi być proces wynikający z woli Sojuszu, a nie z jakichś porozumień z państwami spoza NATO" - podkreślił prezydencki minister.

Szczerski zaznaczył, że ze względu na pandemię a także fakt, że sam szczyt jest spotkaniem krótkim, kwestia spotkań bilateralnych "jest dynamiczna". "One wszystkie będą umawiane praktycznie na bieżąco. Dziś mogę potwierdzić na pewno, że dojdzie do spotkania prezydenta Dudy z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem" - poinformował. Dodał, że odkąd Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, NATO jest główną płaszczyzną strategicznego dialogu między Warszawą a Londynem.

W poniedziałek po południu z Brukseli, po zakończeniu szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, prezydent Duda uda się bezpośrednio do Bratysławy, by wziąć udział w inauguracji konferencji GLOBSEC. Tematem tegorocznej konferencji jest "środkowoeuropejska droga do odbudowy po pandemii".

W Bratysławie Andrzej Duda spotka się z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą oraz po raz pierwszy z nowym prezydentem Chorwacji Zoranem Milanoviciem.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska

mzk/ par/