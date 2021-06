Fatouma była w domu ze swoimi dziećmi w mieście Bambari, kiedy 15 lutego po południu rozpoczął się ostrzał. Przerażona kobieta zabrała dzieci i uciekła do pobliskiego meczetu, myśląc, że będzie to bezpieczne schronienie. Ale zamiast znaleźć schronienie w murach świątyni Fatouma jak dziesiątki innych - mężczyzn, kobiet i dzieci - stali się celami. Oboje jej dzieci zostało postrzelonych, ale przeżyło. Co najmniej 12 osób nie miało tego szczęścia – podaje CNN. "To byli Rosjanie i armia RŚA" - powiedziała Fatouma.

Rosyjscy najemnicy, wspierani przez co najmniej jeden śmigłowiec bojowy, zaatakowali okolicę, polując na rebeliantów znanych jako Seleka. Jednak według wielu świadków otworzyli oni ogień do cywilów, z których wielu ukrywało się w meczecie al Takwa.

"W meczecie nie znaleziono nikogo z Seleka - powiedziała Fatouma. - Tylko ludność cywilną zabili. Nie widzieliśmy nawet martwego ciała członka Seleka na ziemi, to nasze dzieci zabili".

Inne lokalne źródła mówią, że w meczecie mogło być dwóch członków Seleka, którzy schronili się w meczecie, ale nie byli uzbrojeni.

CNN podaje, że zmieniło nazwiska świadków i ofiar, aby chronić ich przed ewentualnym odwetem.

Atak w Bambari jest jednym z kilkudziesięciu incydentów zbadanych przez CNN i niezależną grupę śledczą The Sentry, które pokazują szeroki zakres naruszeń praw człowieka przez rosyjskich najemników wysłanych do RŚA. The Sentry została założona przez amerykańskiego aktora George’a Clooneya i amerykańskiego aktywistę na rzecz praw człowieka Johna Prendergasta; zajmuje się śledzeniem pieniędzy związanych z okrucieństwami popełnianymi na masową skalę.

Pomimo wszechobecnej atmosfery strachu dziesiątki ludzi w RŚA mówiły o masowych zabójstwach, gwałtach i torturach oraz masowych atakach na cywilów, w tym paleniu domów - podaje CNN.

Amerykańska telewizja i The Sentry rozmawiały z wieloma świadkami wydarzeń w Bambari tego popołudnia. Według niektórych z nich, kilku cywilów zostało zastrzelonych z zimną krwią, gdy Rosjanie i lokalne oddziały nakazały ludziom opuścić meczet.

CNN i The Sentry uzyskały poufne dokumenty ONZ, które potwierdzają oskarżenia wobec rosyjskich najemników wysuwane przez świadków i ofiary. Raport opracowany przez siły pokojowe ONZ w RŚA (MINUSCA) głosi, że w Bambari, "FACA (armia RŚA) oraz Rosjanie i najpewniej Syryjczycy mogli popełnić zbrodnie wojenne, zwłaszcza dokonując egzekucji na cywilach i innych osobach, które nie brały udziału w działaniach wojennych".

Źródła mówią CNN, że nieznana liczba syryjskich najemników, którzy walczyli dla rosyjskich kontrahentów w Libii, została następnie wysłana do RŚA. CNN wcześniej informowało o ich roli w Libii.